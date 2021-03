Politiet etterforsker Erna Solbergs familietreff

Sør-Øst politidistrikt bekrefter at de har iverksatt politietterforskning av familieteffet til statsministeren i vinterferien.

«Vinterferie på Geilo med mannen jeg snart har vært gift med i 25 år!» skrev statsminister Erna Solberg under Instagram-bildet hun la ut i vinterferien. Foto: Instagram/skjermdump

19. mars 2021 09:43 Sist oppdatert nå nettopp

«På bakgrunn av informasjon som har fremkommet i pressen, samt statsministerens egne uttalelser, har politiet besluttet å iverksette etterforskning knyttet til mulig brudd på smittevernforskriften. Etterforskningen skal avklare hva som faktisk har skjedd om hvorvidt dette kan være brudd på enten lokale eller sentrale forskrifter», heter det i en pressemelding fra politiet.

Saken vil deretter bli vurdert av påtalemyndigheten i forhold til en eventuell strafferettslig reaksjon, opplyses det.

Var samlet to kvelder på rad

Familien samlet seg to kvelder på rad og var flere enn ti personer da de spiste middag sammen.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norske folk, burde kunnet reglene bedre, sa statsministeren til NRK torsdag.

Restauranteier: Lei og frustrert av oppstyret

Berit Kongsvik, som eier og driver restauranten Hallingstuene på Geilo sammen med mannen, Frode Aga, sier hun er lei og frustrert over alt oppstyret etter Solberg-familiens besøk hos dem på fredagskvelden i vinterferien.

– Vi tenkte overhodet ikke over at gruppen som kom var tre personer mer enn det reglene tilsa. De satt jo i tre kohorter på tre forskjellige bord. Det er så mye regler å forholde seg til. Det er ditten og datten, A og B og masse tall. Det forandrer seg hele tiden, sier Kongsvik.

– Vil du beklage at dere har gjort en feil?

– Hvis jeg har gjort en feil, så må jeg jo beklage det. Men jeg synes ærlig talt dette har eskalert noe voldsomt.

– Frykter du at politiets etterforskning vil ende med at dere blir bøtelagt for brudd på smittevernreglene?

– Det må de bare komme med. Nok er nok, fy flate, lyder det kontante svaret fra restauranteieren.

Solberg beklager hendelsen

Solbergs familie leide leilighet sammen med familien til den ene av hennes søstre. Solbergs andre søster leide en annen leilighet i samme leilighetskompleks. Det endte med to kvelder der familien samlet seg og spiste sammen og var flere enn ti stykker.

De nasjonale smittevernreglene i februar tilsa at man ikke skal være flere enn ti personer samlet i et privat arrangement på en restaurant.

Solberg og familien skulle feire at Solberg nettopp hadde fylt 60 år. Feiringen av 60-årsdagen var fredag 25. februar. Solberg skulle egentlig være med, men måtte på grunn av akutte øyeproblemer oppsøke lege i Oslo.

Dagen etter ble det samlet 14 stykker i leiligheten samtidig. Da var Solberg selv til stede. Ingen i følget ble smittet av korona under turen.

– Det er fire for mange. Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det og kan bare si beklager, sier Solberg.

Høie: – Skulle ikke skjedd

Helseminister Bent Høie (H) kommenterte torsdag saken slik:

– Dette skulle ikke skjedd, og det er klart at vi som lager reglene og snakker om viktigheten av dem, følger reglene og rådene. Så derfor forstår jeg veldig godt at folk reagerer på dette, sier Høie til VG.

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier til NRK at han mener dette er et klart og utvilsomt brudd på koronaforskriftens paragraf 13, som definerer hva myndighetene anser som et arrangement:

«Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller», heter det.

– Jeg mener at en leid leilighet uten tvil går under denne definisjonen. Da mener kanskje Solberg at noen som leier et hus eller en leilighet og inviterer 100 personer bare trosser anbefalinger? spør Marthinussen.