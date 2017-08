Skal ha brukt andres identitet til å få lån og kreditt. Fem tiltalt etter mafiaparagrafen for millionbedragerier.

Fem tamilske menn er nå satt under tiltale av det nasjonale statsadvokatembetet for overtredelse av straffelovens paragraf 60, den såkalte mafiaparagrafen, i forbindelse med deler av bankbedrageriene de er anklaget for å ha utført.

Ifølge statsadvokat Carl Fredrik Fari er de tiltalt etter denne paragrafen fordi de opererte som en organisert kriminell gruppe.

5. september må de møte på tiltalebenken i Oslo tingrett i en maratonrettssak som vil ta 12 uker.

Fikk ut 36,9 millioner i lån og kreditt

Ifølge den svært omfattende tiltalen skal de fem mistenkte tilsammen ha fått utbetalt hele 36,9 millioner kroner i lån og kreditter fra en rekke banker, kredittkortselskaper og andre finansinstitusjoner ved å overta andre personers identitet.

I tillegg skal flere av dem ifølge tiltalen ha drevet med momsbedragerier og fakturasvindel i stor stil med firmaer de enten var daglig leder eller eier av.

Hemmelig etterforskning i 2015

De første bekymringsmeldingene om at ting ikke var som det skulle, kom til Kripos og skattemyndighetene høsten 2014. Meldingene var så alarmerende at Kripos, Økokrim, NAV og skattemyndighetene startet et omfattende samarbeid.

I februar 2015 ble det igangsatt en skjult etterforskning med avlytting av telefoner, kontroll av e-poster og tekstmeldinger og overvåking av bankkonti de mistenkte disponerte.

Slo til i kjempeaksjon

Grytidlig 21. oktober 2015 slo 220 personer fra politiet, Skatteetaten og Nav til i en gedigen politiaksjon. De gikk samtidig til verks i Oslo, Romerike, Drammen og Nesodden for å sikre bevis.

21 personer ble pågrepet og siktet for grov økonomisk kriminalitet. I alt 25 steder ble ransaket i en av de største politiaksjonene på lang tid.

Ett år etter aksjonen hadde etterforskningen ført frem til at 76 personer var siktet i saken.

Hittil er det bare reist tiltale mot fem av de mistenkte, som anses for å være hovedmenn i sakskomplekset, bekrefter statsadvokat Carl Fredrik Fari.

Han vil være aktor i rettssaken i Oslo tingrett.

Lånte vekk identiteten sin, flyttet fra Norge

– Modusen er at de tiltalte har tilegnet seg bankkodebrikkene og dermed identiteten til andre personer og søkt om lån eller kreditt fra banker og finansinstitusjoner i deres navn. I liten grad har disse lånene blitt tilbakebetalt, sier Fari.

– Mange av dem som lot sin identitet bli brukt på denne måten, visste om låne- og kredittopptakene, mens andre var helt uvitende om det. Felles for nesten alle som ble brukt på denne måten, var at de var i ferd med eller hadde flyttet fra Norge, opplyser han.

Ifølge Fari har Kripos anbefalt en oppdeling av sakene, og det ventes derfor nye tiltaler mot andre senere. Disse sakene vil bli ført i separate rettssaker.

Flere erkjenner delvis straffskyld

Advokat Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort representerer en 35-åring som politiet tidlig i etterforskningen omtalte som en av hovedmennene i ligaen.

– Min klient erkjenner straffskyld for deler av forholdene han er tiltalt for, men detaljene i dette må vi komme tilbake til når rettssaken starter, sier Holden.

35-åringen kom til Norge fra Sri Lanka på slutten av 90-tallet som 16-åring. Etter to år hoppet han av skolen for å tjene penger til foreldrene.

Han ble raskt en hardtarbeidende mann. Tamilen fra Skedsmo slo seg opp som eier av et budbilfirma med flere ansatte og en omsetning i millionklassen. I tillegg jobbet han med renhold ved siden av på kvelden.

Hemmeligheten bak suksessen var enkel, forklarte mannen med sort, krusete hår, blå skjorte og gullfarget kjede rundt halsen i et intervju med lokalavisen: Han elsket å jobbe.

Businessen gikk så bra at han i 2014 kunne kjøpe en sportsbil med 460 hestekrefter under panseret. Prislappen var 1,6 millioner kroner.

Også en tamil i slutten av 30-årene fra Akershus erkjenner delvis straffskyld for det han er tiltalt for, ifølge hans advokat Torgeir Falkum.

– Men her er det fryktelig mye detaljer og dokumenter vi skal gå gjennom i rettssaken, sier Falkum.

– Særdeles stor om kompleks sak

Steingrim Wolland forsvarer en annen tiltalt fra Akershus, som er i begynnelsen av 50-årene.

– Han har erkjent straffskyld for alt han mener han har gjort galt, men det er også en del vi vil bestride, sier advokaten.

Advokat Gøran Møller-Christiansen er forsvarer for en mann i slutten av 40-årene.

– Dette er en særdeles stor og kompleks sak, så vi er ikke helt i mål når det gjelder spørsmålet om straffskyld. Men vi ser for oss å angripe både påstanden om skyld og straff, svarer han.

Forsvarer Silje Elisabet Stenvaag, som representer den siste av de tiltalte, en mann fra Akershus i begynnelsen av 20-årene, har ikke besvart Aftenpostens forsøk på å få kommentarer.