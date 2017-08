Sveaas lover «blod, svette og tårer» for Norske Skog

Sveaas ble enstemmig valgt som ny styreleder under en ekstraordinær generalforsamling i selskapet torsdag ettermiddag. Investoren var imidlertid tydelig på at han ikke er selskapets redningsmann.

– Jeg har ikke påtatt meg dette vervet med noen stor optimisme, min oppfatning er at vi er på overtid og nærmer oss døra, så får vi se hva vi får til.

Lover ingenting

– Det eneste jeg kan love er at jeg skal jobbe hardt for at norsk skogindustri skal overleve, men om jeg får det til, det kan jeg ikke love, uttalte Sveaas fra talerstolen.

Fra noen av aksjonærene i salen ble det stilt spørsmål om investoren og kunstelskerens kompetanse til å styre skogselskapet.

– Jeg skal ikke reklamere for min kompetanse, det tror jeg ikke er nødvendig, men de fleste som kjenner meg vet at jeg er en seig jævel, så får vi se om det er nok, uttalte Sveaas til humring i salen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig gjenvalg av Eilif Due som styremedlem, samt Ragnhild Marta Wiborg, Jon-Aksel Torgersen og Annette Beate Waknitz Malm Justad som nye styremedlemmer.

Tegnet dystert bilde

Det var et dystert bilde avtroppende styreleder Henrik August Christensen og administrerende direktør Lars Sperre malte opp for Norske Skog under generalforsamlingen. Selskapets gjeld er nå oppe i 6,6 milliarder kroner, viste kvartalsresultatet som ble lagt fram onsdag.

– Den nåværende finansielle situasjonen er ikke bærekraftig. Vi spiser av egenkapitalen hvert år. En rekapitalisering er nødvendig for å videreføre driften i 2018, fastslo Sperre.

Han redegjorde for svært krevende forhandlinger med kreditorer og aksjonærer gjennom sommeren. Foreløpig er ingen enighet oppnådd og fristen for en redningsplan er utsatt på ubestemt tid i påvente av at det nye styret skal få områdd seg.

Ifølge styreleder Henrik August Christensen pågår det en brutal maktkamp aksjonærer og kreditorer imellom i Norske Skog, noe han har omtalt som «kapitalisme på sitt mest brutale».

Det er fortsatt høyst usikkert om aktørene er villig til å gå langt nok for å redde selskapet fra konkurs.

Avviser statlig inngripen

Christen Sveaas har investert 10 millioner kroner i Norske Skog den siste tiden og er nå selskapets største eier. Han avviser heller ikke at han i fremtiden vil kjøpe seg ytterligere opp i skogselskapet.

– Vi har 125.000 skogeiere her i landet, og hvor skal vi levere tømmeret vårt uten Norske Skog? Vi må prøve å redde denne bedriften, men om vi klarer det, kan jeg ikke love, sier han til NTB.

– Men jeg lover å gi blod, svette og tårer, legger han muntert til.

Sveaas avviser samtidig muligheten for en statlig redningsaksjon for selskapet, som flere har tatt til orde for den siste tiden.

– Jeg anser det som fullstendig urealistisk og tullete at staten skal hjelpe et privat selskap som har finansielle problemer. Det må dets eiere og kreditorer rydde opp i selv. Staten må holde fingrene av fatet, understreker han.

Kvartalsresultat

Kvartalsresultatet som ble lagt fram onsdag, viser at Norske Skog hadde en omsetning på 2,85 milliarder kroner i andre kvartal, mot 2,89 milliarder i samme kvartal i fjor.

Underskuddet ble 543 millioner kroner før skatt.

I løpet av kvartalet økte den rentebærende gjelden i selskapet med 200 millioner kroner, til 6,6 milliarder kroner.

De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.