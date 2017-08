Mann til sykehus etter å ha blitt hentet opp av Nidelva

Mannen var en av tre menn som hadde hoppet i Nidelva lørdag kveld. Han var ikke bevisst da han ble berget opp en halvtimes tid senere, ifølge Adresseavisen.

– I et festlig lag hoppet en ung mann i elva antakelig for å tøffe seg. To hoppet etter for å hjelpe, skriver trøndelagspolitiet på Twitter.

To av de tre kom seg opp ved egen hjelp. Den tredje ble hentet opp av redningspersonell fra brannvesenet.

Mannen er brakt til St. Olavs hospital i Trondheim. Skadeomfanget er ikke kjent. Tilstanden er alvorlig, ifølge VG.