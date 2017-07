Jernbanestasjonen i Drammen åpnet igjen etter funn av mistenkelig gjenstand

Ved 16-tiden bekrefter politiet overfor NTB at den granatlignende gjenstanden ikke er en granat. Det ennå ikke kjent hva gjenstanden inneholder.

Det var kl. 15.35. at politiet i Søndre Buskerud politidistrikt tvitret at den mistenkelige gjenstanden som ble oppdaget og som førte til stenging og evakuerting av Drammen jernbanestasjon er sikret.

Deretter ble stasjonen gjennomsøkt, før den tre kvarter senere ble gjenåpnet.

- Gjenstanden framstår visuelt som en håndgranat, men betegnes ikke som ekte. Det er foreløpig ukjent hva den inneholder, sier politioverbetjent Bård Olav Fossan ved Drammen politistasjon i en pressemelding klokka 16.12.

Vedr granatlignende gjenstand, Drammen stasjon, så er den sikret av bombegruppa. Området fortsatt avsperret, skal gjennomsøkes. — Politiet S Buskerud (@politiopssbusk) July 5, 2017

Drammes Tidende brakte tidligere onsdag ettermiddag bilde av det som så ut som en håndgranat plassert på toppen av en søppelkurv.

Avisen skrev også tidligere onsdag ettermiddag at det også var ringt inn en bombetrussel. Dette ble avvist av Søndre Buskerud politidistrikt ved 15.15. -tiden, men privatpersoner som oppgir å ha befunnet seg på Drammen jernbanestasjon opplyser at det ble opplyst om en bombetrussel over høyttaleralegget.

Togtrafikken er stanset på Drammen stasjon etter funn av mulig håndgranat i en søppelkorg. Stasjonen er evakuert. Forsinkelser vil oppstå. — Bane NOR presse (@BaneNORpresse) July 5, 2017

Har evakuert et større område

Det var i 13.30-tiden at politiet fikk melding om funnet. De rykket ut til stedet med en rekke patruljer og evakuerte raskt stasjonen for folk. ifølge Drammens Tidende.

Vedr funn av granatlignende gjenstand, så registrer politiet at enkelte aviser hevder at det er ringt inn en trussel. Dette stemmer ikke. — Politiet S Buskerud (@politiopssbusk) July 5, 2017

Ved 14.20-tiden ble også et større område på Strømsø torg ved stasjonen evakuert, inkludert flere kaféer og spisesteder, ifølge Drammens Tidende. Ifølge avisen har mange mennesker har samlet seg ved sperringene.

Dette er toglinjene som var rammet

