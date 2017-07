Venstre ber Nasjonal sikkerhetsmyndighet granske mulig påvirkning av det norske valget

Nestleder i Venstre Ola Elvestuen bekrefter dette overfor nettstedet Aldrimer.no.

Han påpeker at partileder Trine Skei Grande er blitt utsatt for hets, og at partiet i den grad de kan finne ut av ting selv, har sett at deler av dette har sin opprinnelse i, eller tilknytning til, Baltikum. Han mener sikkerhetsmyndighetene nå må gjøre en vurdering av om fremmede makter prøver å påvirke det norske valget.

– Innblanding har skjedd i flere land, og vi må være forberedt på at det er, eller kan bli, tilfelle også frem mot det norske valget. Det må være NSM som gjør det. Vi har ikke ressurser eller mulighet til å ettergå dette, utover at vi ser at det er svertekampanjer mot oss og at det spres falske nyheter, sier Elvestuen til NTB.

Netthets

Opphavet til svertekampanjen er Facebook-gruppen "Nei til Trine Skei Grandes flyseteavgift", som senere har fått navnet "Nei til Venstres flyseteavgift". Gruppen har 80.000 følgere, og via den har motstandere av den omstridte avgiften forfalsket nyheter fra mediehus på Facebook for å ramme Venstre-lederen, ifølge Aldrimer.no

I desember i fjor uttalte Skei Grande at gruppen hadde avlet frem flere drapstrusler, og at hun i perioder hadde hatt behov for politibeskyttelse.

Siden 1. juli har gruppen også markedsført nettstedet "Dinavis.no", som i likhet med gruppen er kritisk til Venstre, partilederen de omtaler som "Avgifts-Trine", og til flyseteavgiften.

Nettstedet har lansert seg som "en uavhengig og lettlest nettavis med politikk, samfunnsliv, reiseliv, forbrukerjournalistikk og økonomi i hovedfokus", og skriver at de har kontorer i Estland og er eid av et estisk mediekonsern, men at journalistene har sitt virke i Oslo og Bergen.

Generell gransking

Elvestuen understreker overfor NTB at det ikke er disse spesifikke gruppene Venstre mener NSM bør granske. NSM bør se generelt på om det er noen som prøver å manipulerer det norske valget. Han trekker spesielt frem Russland som opphavet til eventuelle bakmenn.

– Er det en påvirkning som pågår, så er det for å undergrave demokratiet og legitimiteten i det fra en fremmed makt. NSM må gå inn for å finne ut om det er tilfelle eller ikke. At russerne gjør dette så systematisk i så mange land, er noe flere nasjoner må ha en strategi for, både i Europa og NATO, sier Elvestuen.

Overfladisk undersøkelse

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bekrefter at de er blitt kontaktet av partiet ved to anledninger for å se på saken. Avdelingsdirektør Christophe Birkeland sier til nettstedet at de kun har gjort overfladiske undersøkelser. Han vil ikke si om de er blitt kontaktet av flere partier.

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Dette har ikke vært et tema vi har jobbet med. Nå skal vi begynne å se litt på problematikken, sier avdelingsdirektøren.

Også PST bekrefter via kommunikasjonsdirektør Trond Haugbakken at de er kjent med saken knyttet til Facebook-gruppen. De vil ikke kommentere de angivelige koblingene til Baltikum.

Debatten om digitalt grenseforsvar: Mener nytt overvåkingsforslag er i strid med menneskerettighetene og Grunnloven

Klare retningslinjer

Aftenposten har tidligere skrevet om at kandidater til stortingsvalget får retningslinjer for hvordan de skal forebygge cyberangrep mot det norske stortingsvalget.

Justisminister Per-Willy Amundsen sa den gangen til Aftenposten at bevisstheten blant kandidatene til Stortinget er ganske høy.

– Det er en styrke ved vårt samfunn at trusselvurderingen fra vår etterretningstjeneste er så åpen. Det er med å skape en bevissthet blant representantene, sier Amundsen.

Da PST la frem sin offentlige versjon av trusselvurderingen for 2017 kom det frem at både Russland og Kina har forsøkt å kompromittere datasystemer hos norske virksomheter som forvalter store verdier i Norge. Amundsen har bekreftet at dette er noe Regjeringen er engstelige for.

– Vi vet det er interesse fra fremmede stater som gjerne vil ha innsyn, og kanskje til og med påvirke norske politiske prosesser, sa Amundsen.