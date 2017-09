Fem store moskeer melder seg ut av Islamsk Råd

Moskeene som melder seg ut er Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Det Islamske Forbundet, Albansk Islamsk Kultursenter, Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge og Den Islamske Informasjonsforeningen, skriver Vårt Land.

– Vi har forsøkt å få til en retningsendring for bevare det IRN vi var med på å etablere, i en form vi kan helhjertet støtte. Dette har ikke ført fram, og vi ser dessverre heller ingen utsikter til snarlig forbedring, heter det i pressemeldingen fra moskeene.

– Under disse omstendighetene kan vi ikke lenger forsvare et fortsatt medlemskap og har derfor informert IRNs styre om oppsigelse av våre medlemskap med øyeblikkelig virkning, skriver de videre.

Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Under økende press

Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året. Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.

I juni ble det blant annet klart at Kulturdepartementet holder tilbake statsstøtten for andre halvår. Bakgrunnen er at departementet ikke har tillit til at midlene som IRN får fra departementet blir brukt etter hensikten.

Tidligere i september kunngjorde også Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) at de vurderte å bryte samarbeidet med IRN.

– Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av. Vi opplever at IRN har spilt seg selv ut på sidelinjen, og blitt irrelevante, sa generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys til Dagsavisen.