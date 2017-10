NSB-sjefen tror på bedre punktlighet

Torsdag ble det varslede krisemøte mellom NSB-sjef Geir Isaksen og ledelsen i Bane Nor avholdt. Bakgrunnen for møtet var de mange forsinkelsene i togtrafikken i august og september.

– Vi beklager at det har vært så mye forsinkelser i høst. I august og september var det uholdbart mye. Men jeg tror hverdagspunktligheten blir bedre fremover nå, sier Isaksen til NTB etter møtet med Bane Nor.

Historisk fall i passasjerer på Østfoldbanen. 130.000 forsvant første åtte måneder i år sammenlignet med i fjor.

Det var bare NSB og Isaksen som var tilgjengelig for pressen etter krisemøtet. Til Aftenposten sier informasjonssjefen hos Bane Nors utbygging at man ikke ville si så mye om møtet, og heller la NSBs Isaksen fortelle om hva de ble enige om.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Uholdbart

Geir Isaksen understreker at det også fremover vil bli «stengninger og brudd», som følge av planlagte arbeider på jernbanen.

Aftenposten har tidligere varslet at det blir mer omfattende stans i togtrafikken i 2018 enn i 2017, blant annet fordi det da skal gjøres store arbeider på Skøyen stasjon.

–Det er selvfølgelig en ulempe for publikum, og vi skal gi kundene gode alternativer, sier Isaksen.

Han er tilfreds med forklaringene fra Bane Nor på forsinkelsene og sier han har tillit til at det statlige infrastrukturforetaket sørger for at situasjonen ikke gjentar seg.

KONKURRANSE PÅ NORSK JERNBANE: Svenskenes NSB hyller konkurranse – Ap kaller det jernbanevanvidd. SJ er nå ett av få europeiske jernbaneselskap som går med overskudd.

Vedlikehold

I forrige uke slo NSB-sjefen fast at han var frustrert på vegne av kundene og oppfordret ansvarlige myndigheter til å prioritere daglig vedlikehold fremfor bygging av nye strekninger.

– Jeg tror ikke den spesielle situasjonen i august og september kan sies å ha noen årsak i budsjettproblematikk. Men på lang sikt er det viktig at vi ikke tillater vedlikeholdsetterslepet å øke igjen. Etter min mening er det regel nummer én å ta vare på det du har, sier Isaksen.

– Det er vel en vurdering i Bane Nor at det ikke er tilstrekkelig med midler til vedlikehold i den første delen av denne NTP-perioden, tilføyer han.

– God utvikling

I en pressemelding som er sendt NTB, erkjenner Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund at punktligheten i august og september ikke var tilfredsstillende på det sentrale Østlandet.

– Samtidig er det spesielle årsaker til at akkurat disse månedene fikk såpass dårlige resultater. De første dagene i oktober viser tallene for rushtrafikken i Oslo en god utvikling, sier Frimannslund.

Han mener tonen er god og konstruktiv mellom NSB og Bane Nor, det tidligere Bane Nor.

– Vi er begge opptatt av å levere godt til kundene våre. Det eksisterer et omfattende samarbeid mellom NSB og Bane Nor, og vi har løpende møter. Gjennom dette samarbeidet har vi fått til en bedre punktlighet, sier han.