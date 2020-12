Nå ligger nesten hele Norges synlige sjøforsvar til kai i Bergen. Dette er problemene det skaper.

Er det et problem for Norge at tre av Marinens fire fregatter nå parkeres ved kai? Russland kommer jo neppe til å angripe.

Dette bildet har følgende tekst på Forsvarets nettsider: «KNM Roald Amundsen på tokt til Svalbard for å hevde suverenitet i området.» Nettopp det å hevde suverenitet i nordområdene er en av de store norske krigsskipenes viktigste oppgaver. Men nå ligger Amundsen og to søsterskip ved kai i Bergen. Der blir de i første omgang liggende til 1. februar 2021. Jakob Østheim / Forsvaret

Forsvarssjefen har bestemt at tre av Norges fire store krigsskip ikke får seile. I løpet av januar 2021 skal det avgjøres om de er i stand til å fortsette aktiviteten som før. Om besetningene har den nødvendige kompetansen. Om utstyret virker. Om rutinene for det uforutsette er innlært.

Svakhetene i Marinen ble avdekket med havariet til KNM Helge Ingstad i november 2018. I Aftenposten hevdet i forrige uke en gruppe sjøoffiserer at problemet er større.