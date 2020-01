I starten av det nye året har Equinor kommet med grønne og svarte oljenyheter tett som perler på en snor.

Det er helt sikkert ikke tilfeldig.

Kommunikasjonsavdelingen i Equinor har jobbet hardt, men ble i romjulen slått av den like hardtarbeidende statsminister Erna Solberg (H).

Trolig var heller ikke dét tilfeldig, men hun startet uansett:

Fakta: Statfjordområdet Norges-historiens største oljefelt. Produksjonen startet i 1979. Utvinning med de tre plattformene Statfjord A, B og C. Planen om å begynne å stenge de nærmest årene, er lagt bort. Produksjonen skal forlenges mot 2040. Det er mulig å utvinne mer. Det skal bores 100 nye brønner mot 2030. Det blir «vesentlige investeringer» på plattformene.

Som statsministeren spurte i sin tale onsdag på NHOs årskonferanse: – Kunne dette året fått en bedre klimastart?

Dobbelt budskap fra Equinor

Equinor har hele tiden to budskap: De skal «øke verdiskapningen» og de skal bekjempe klimautslippene som følger av denne verdiskapingen.

Ingenting av det Equinor kan drive med, har så store «verdier» som olje og gass. Equinor skal utvinne så mye som mulig på sokkelen, gitt selskapets krav til lønnsomhet.

Carina Johansen, NTB scanpix

Dette blir kledd i et klimaargument: Det er bedre at Equinor gjør dette enn at andre gjør det. Utvinningen i Equinor skjer med lavere utslipp enn hos gjennomsnittet av andre oljeprodusenter.

Med den store kutteplanen er miljøargumentet kraftig forsterket: Ikke bare er Equinor flinkere enn andre, men skal «ned mot nær null utslipp innen 2050».

Solberg holder på oljen

Når oljen er utvunnet på norsk sokkel og sendt ut i verden, blir det meste av den forbrent, særlig som drivstoff. Utslippene pr. fat er her omtrent 50 ganger større enn utslippene fra selve den norske utvinningen.

Det er her miljøbevegelsen setter inn støtet. Mange røster vil at det skal settes en sluttdato for norske oljeutvinning, med en styrt avvikling. Norge er en miljøversting fordi vi utvinner olje og gass til verdensmarkedet.

På NHO-konferanse var Solberg kontant i sin avvisning. Hun sa at «norsk produksjon lett kan erstattes av andre».

Så vred hun kniven rundt:

– Et slikt grep vil innebære en massiv overføring av inntekter fra Norge til andre land, med i beste fall helt minimal klimaeffekt.

Med andre ord: Vi gir fra oss masse penger uten at det har virkning.

Kraftbransjen blir populær

Selve grunnlaget for Equinors store planer er at svært mye strøm fra land skal erstatte gasskraftverkene på plattformene.

Det vil føre til mer kraftutbygging, høyere kraftpriser eller begge deler. Kraftnæringen må bygge nye linjer, etablere store landanlegg og legge lange kabler.

Dette kommer ikke til å skje i det stille. Men som Solberg sa det hos NHO, kanskje som et frempek:

– Vi må nå handle, ikke fortsette å forhandle.