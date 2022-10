Salmer fra beredskapslageret

Pandemi og krig har gjort at egenberedskap plutselig er noe vi snakker om i lunsjen. Her det du trenger å vite for å være forberedt på en krise.

I 2018 slo daværende beredskapsminister Tor Mikkel Wara, Oslo-byrådsleder Raymond Johansen og DSB-direktør Cecilie Daae et slag for egenberedskap. Her viser Johansen frem riktig bruk av hodelykt.

– Har det klikket for deg?

Det var omtrent essensen i tilbakemeldingene fra folk rundt meg da jeg høsten 2019 gjorde en liten innsats for å sikre meg litt egenberedskap hjemme.