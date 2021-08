Har Norge grunn til å føle seg lurt i Afghanistan?

Hundretusenvis av vestlige soldater, blant dem 9200 norske, skulle hindre det. Likevel styrer Taliban igjen Afghanistan. Har vi grunn til å være bitre?

Kontrasten mellom det vestlige ønsket om å bygge en demokratisk stat og den afghanske virkeligheten var for stor. Det konstaterer både norske soldater og internasjonale eksperter.

13 minutter siden

I 20 år har Vesten bidratt i en enorm humanitær, militær og økonomisk dugnad i krigsherjede Afghanistan.

Dugnaden startet for å knekke landet som terrorbase og stanse Talibans mye omtalte skrekkvelde. Den fortsatte for å hjelpe et land videre, som siden 1990-tallet var herjet av anarki, strid mellom folkegrupper og krigsherrer, nød og undertrykkelse.