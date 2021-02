Mange vil ha jernbane. Få vil ha jernbanespor. Derfor var denne Aftenposten-annonsen fra 1886 i overkant optimistisk.

Stadig flere vil ha tog. Selve togsporene er ikke fullt så populære.

I tillegg til nærhet til Tyrifjorden og Ringeriksbanen frister denne salgsannonsen fra 1886 med 350 mål dyrket mark, en del havn, 1500 mål «voxterlig pent behandlet» skog og «en udmærket frukthave». Foto: Faksimile

16. feb. 2021 21:20 Sist oppdatert nå nettopp

2021 er «Jernbanens år» i EU. Det merkes. Det blåser en jernbanevind også over Norge.

Problemet her, som flere steder ute i Europa, er all sidevinden og motvinden. For det å bygge nye spor og betale prisen for mer tog er langt mindre populært enn å lansere de store vyene.