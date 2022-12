EU er enige om et pristak på gass. Dette betyr det for Norge.

Jonas Gahr Støre på vei til middag med Frankrikes president Emmanuel Macron og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

BRUSSEL (Aftenposten): EUs energiministre hadde fått en klar marsjordre om å bli enige om et pristak på gass under årets siste energimøte. Det lyktes de med.

19. des. 2022 18:20 Sist oppdatert 26 minutter siden

NYHETSANALYSE: En usmakelig vits er det blitt kalt. EU-kommisjonens opprinnelige forslag om et pristak – en makspris – på gass. Det usmakelige er ifølge enkelte at pristaket var satt så høyt at det i praksis ikke vil tre i kraft.

Temaet har skapt steile fronter i EU.

De høye gassprisene – utløst av Russlands energikrig mot Europa – får bedrifter til å bukke under og sender familier ut i fattigdom.

Med pristaket ønsker EU å skjerme bedrifter og husholdninger mot de ekstreme pristoppene. Men pristaket kan være for dramatisk. I alle fall om man skal lytte til en sentralbank og de største økonomiene i Europa.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn