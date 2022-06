Et nordisk forsvar kan bli mer symboler enn krutt

NYHETSANALYSE: Debatten om et felles nordisk forsvar er het. Men det kan fort bli med praten.

Soldater i den finske Kareliabrigaden, Karjala-brigaden, på øvelse nå i mai. I Norden er det finnene som har klart flest soldater, og mest militært utstyr for bakkekrig. Finnene har også en sterk tillit til eget forsvar.

Det har vært snakket om aldri så lenge. Et samkjørt forsvar for Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Praten har gått greit. Ambisjonene er blitt stadig større. Men kommer det til å bli noe?

I april 2015 skrev fire forsvarsministre og Islands utenriksminister i Aftenposten at de giret opp samarbeidet. Nyheten om et styrket nordisk forsvarssamarbeid gikk verden rundt, hos Reuters, Newsweek og Financial Times.