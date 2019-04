Igjen er det flystreik i Norge. Over 150.000 passasjerer er rammet, og ingen vet hvor lenge det vil vare. Men hvem skal de som får avlyst ferien sin skylde på? Begge parter i konflikten kjemper nå om å få folkemeningen på sin side.

Det gjør at de har ulike budskap i mediene. Flyselskapene er opptatt av lønn. NHO Luftfart har informert om at erfarne kapteiner kan ha en grunnlønn på over 1,2 millioner kroner. I tillegg trekker de frem diett og andre tillegg, og hvor mye det kan utgjøre. SAS-ledelsen har også lekket at pilotene skal ha krevd en lønnsøkning på 13 prosent i Sverige.

Dette er som et ekko av tidligere pilotkonflikter. Da flygerne i Norwegian truet med streik høsten 2013, sendte selskapet ut en oversikt over sine best ansatte til mediene. Listen hadde flere kapteiner på topp. De tjente opp mot to millioner, inklusive diett og andre tillegg.

Pilotene opptatt av andre forhold

SAS-pilotene, på sin side, vil helst ikke snakke så mye om lønn. De vil ikke si hvor stor lønnsøkning de krever, og er opptatt av at hovedkjernen i konflikten er andre forhold. Viktigst for dem er mer forutsigbar arbeidstid. Pilotene trekker frem et skrekkeksempel med en pilot i variabel turnus som kan måtte jobbe syv helger på rad. Det er et bilde som er egnet til å vekke sympati hos mange.

Også da Norwegian-pilotene streiket i 2015, var de opptatt av andre forhold enn lønn. Den gang handlet det om retten til å være ansatt i selskapet de faktisk jobbet for, samt felles karrieremuligheter og fleksibilitet for piloter i hele konsernet.

Selskapenes fordel

I denne kampen har selskapene en fordel. For folk er vant til at streik handler om lønn. Det er det vanligste i arbeidslivet, og lønn er enkelt og greit å forstå. Ingen synes synd på streikende med en årslønn over én million, som i tillegg har makt til å ødelegge folks ferier. Det er pilotenes utfordring.

Pilotenes kampsaker er vanskeligere å kommunisere. Komplekse turnusordninger som bare gjelder en viss andel ansatte (der det til og med er uenighet om hvor stor andel det er snakk om), rollefordelingsavtaler, ansiennitetsregler eller selskapsstrukturer er ikke umiddelbart lett å forstå. Det gir de streikende en større utfordring i møte med mediene.

Samtidig er det naturlig at pilotene er opptatt av dette. For bransjen har opplevd et «kappløp mot bunnen» de siste tiårene når det gjelder arbeidsbetingelsene for piloter og kabinansatte. Avtalene og ordningene de ansatte kjemper for har til en viss grad beskyttet de skandinaviske ansatte mot å bli erstattet av utenlandsk arbeidskraft. Og det er tross alt viktigere å beholde jobben enn å gå opp i lønn.

Vil påvirke streikeviljen

Ingen vet foreløpig hvor lenge streiken vil vare. Men hvis den jevne pilot opplever å få støtteerklæringer fra folk flest, vil pilotene få større streikevilje og ha mer selvtillit i møte med selskapet. Motsatt kan det å bli utskjelt av folk som får ødelagt reisen sin virke demoraliserende.

På den måten kan den parten som lykkes med å få opinionen på sin side, få et bedre utgangspunkt når partene igjen møtes ved forhandlingsbordet.