Ap går tilbake i Oslo – Rødt med historisk måling

Arbeiderpartiets oppslutning i Oslo foran stortingsvalget faller på en fersk måling Respons har gjennomført for Aftenposten. Partiet faller fra 32,1 prosent i målingen som ble gjort i mars, til 30,1 prosent i målingen som ble foretatt 15.–20. juni.

I målingen er Oslo-velgerne spurt om hvilket parti de ville stemt om det var stortingsvalg nå.

– Det har vært en del støy rundt Oslo-saker den siste tiden, samferdsel og infrastruktur, som slår litt inn i disse målingene. Men jeg er ganske trygg på at Ap i en stortingsvalgkamp kommer til å løfte det resultatet, sier Ap-leder og partiets førstekandidat i Oslo, Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Ap mister velgere til alle sine samarbeidspartnere i Oslo-politikken.

Både SV og MDG styrker seg på målingen, mens Rødt gjør den beste Oslo-målingen noensinne med 6,2 prosent.

– Ikke lenger et rent protestparti

Thore Gard Olaussen i Respons analyse sier partiet nasjonalt mister mange velgere til Senterpartiet, mens velgere i Oslo melder overgang til blant annet SV og MDG.

Grafen over viser hva Oslo-velgere svarte på hva de ville stemt om det var stortingsvalg nå.

– Det er en stor oppmuntring, og ny rekord, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om målingen på over seks prosent.

– Jeg tror folk nå ser at de får noe igjen i form av håndfaste resultater for å stemme Rødt, og at vi ikke lenger er et rent protestparti, sier han.

Han viser til at Rødt blant annet har fått gjennomslag for at Oslo kommune skulle overta renoveringen fra Veireno etter søppelkaoset i byen, og at folk har merket seg innsatsen mot «velferdsprofitørene innenfor barnehagesektoren».

Avviser regjeringssamarbeid med MDG og Rødt

I Oslo sitter Ap i byråd med MDG og SV, og har en samarbeidsavtale med Rødt.

– Er det en styringsmodell dere kunne hatt nasjonalt?

– Det tror jeg er lite sannsynlig, sier Støre.

– Det er ikke aktuelt for oss med regjeringssamarbeid med noen av de to partiene. Jeg registrerer at de ønsker å bytte ut Høyre/Frp-regjeringen, og jeg tror de vil mene at en Ap-ledet regjering tar Norge i en bedre retning. Men det er såpass mange grunnleggende forskjeller på oss og et parti som Rødt at jeg ikke ser for meg et bindende og nært samarbeid med Rødt på riksnivå, sier han.

Oslo-benken delt i to

I MDG og Rødt trekker man bare på skuldrene av Støres avvisning.

– Vi får se når valgresultatet foreligger – da tror jeg regjeringskløen kommer hos Støre. Er han avhengig av våre mandater for å få regjeringsmakt, er jeg sikker på at han vil snakke med oss, sier Moxnes.

– Vi har opplevd før at både Ap og Høyre sier ting før valg som plutselig blir litt annerledes når resultatet kommer og vi har gjort et godt valg, sier talsperson og førstekandidat for MDG i Oslo, Une Aina Bastholm.

Hun sier partiet i prinsippet er åpne både for regjeringssamarbeid og en samarbeidsavtale med Ap, dersom partiet får det gjennomslaget det trenger i eventuelle forhandlinger.

Høyre går også litt tilbake på målingen, mens Frp går litt frem i Oslo. Slår målingsresultatet for Oslo til valgdagen, blir Oslo-benken delt i to mellom borgerlig og rødgrønn side. Både Ap og Høyre ligger an til å få seks mandater hver, FrP ligger an til to, mens Venstre, SV, Rødt, og MDG alle ligger an til ett mandat.

Stemmer annerledes lokalt

På spørsmål om hvem de ville stemt på hvis det var kommunevalg nå, har velgerne litt andre preferanser.

Her gjør MDG det bedre enn ved kommunevalget for to år siden, med 8,1 prosent, mens Arbeiderpartiet gjør det svakere enn på spørsmålet om stortingsvalg, med 26,7 prosent. Rødt gjør det omtrent likt som på stortingsmålingen, mens Høyre ligger langt bedre an.

Slik svarte velgerne på spørsmål om hva de ville stemt hvis det var kommunevalg nå: