Det var barnesykkelritt i Sørum som sto først på programmet da statsministeren begynte andre dag av sin rundreise på Østlandet.

Der ble hun møtt med kanonsalutt og sang av en feststemt lokalbefolkning.

Solberg snakket villig vekk om velgermøtene da Aftenposten møtte henne, men ble svært ordknapp da hun fikk spørsmål om Kinas behandling av fredsprisvinneren Liu Xiaobo.

EU ber fredsprisvinneren få behandling og frihet

Fredag stilte EUs utenrikssjef Federica Mogherini seg bak et bredt uttalt krav om at den kreftsyke fredsprisvinneren må få slippe fri.

USA har tidligere bedt Kina la fredsprisvinneren og kona hans, Liu Xia, få bevege seg fritt og la ham selv velge leger.

– I lys av Nobels fredsprisvinner Liu Xiaobos sviktende helse og alvorlige tilstand forventer EU at Kina umiddelbart innvilger prøveløslatelse på humanitært grunnlag og lar ham motta medisinsk behandling der han måtte ønske, i Kina eller i utlandet, heter det i en uttalelse fra Mogherini fredag. Hun sier også at Liu og hans kone må få mulighet til å møte og motta besøk fra hvem de vil, og fritt få kommunisere med verden utenfor.

Solberg vil ikke svare

I 2010, da Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris, gratulerte Høyre Liu med «en riktig og svært gledelig tildeling til en modig demokratiforkjemper».

Lørdag ville ikke partilederen og statsministeren svare på hvorvidt den norske regjeringen stiller seg bak EUs uttalelse.

– Det er Utenriksdepartementet som håndterer den saken, sa Solberg, før hun forlot intervjuet.

Utenriksminister Børge Brende har ikke kommentert situasjonen for fredsprisvinneren eller gitt uttrykk for hvorvidt han støtter EUs krav.

Utenriksdepartementet hadde ikke mer å tilføye da Aftenposten tok kontakt lørdag, og viser til en skriftlig uttalelse kommunikasjonssjef Frode O. Andersen kom med til NTB mandag:

– Nyheten om at Liu Xiaobo er innlagt på sykehus med uhelbredelig kreft er trist. Våre tanker går til han og hans familie.

Stille fra Høyre-nestleder som nominerte

Høyre-nestleder og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner nominerte Liu Xiaobo til fredsprisen i 2010.

– Dette er også et varsel til oss om at vi ikke kan vende det døve øret til når Kina bryter menneskerettighetene, sa han til NRK da det ble klart at Liu Xiaobo fikk prisen.

Sanner har vært taus siden nyheten om Lius kreftsykdom ble kjent.

Kommunikasjonsavdelingen i departementet opplyste tidligere denne uken at Jan Tore Sanner ikke kommenterer denne saken, og viste til Utenriksdepartementet.

Kinesiske myndigheter irriterer seg over Xiaobo-kommentarer fra vesten

Ifølge venner ønsker Liu Xiaobo kreftbehandling i Vesten. Liu Xiaobos kone Liu Xia skal ha sendt en forespørsel om at paret og hennes bror får forlate Kina.

Siden sykdommen ble kjent, har hans støttespillere spekulert på om han er blitt forsømt eller mishandlet i fengselet. Dette avviser kinesiske myndigheter, skriver NTB.

Kinesiske myndigheter har til nå hatt lite til overs for alle oppfordringene om å slippe fredsprisvinneren og hans kone, som sitter i husarrest, fri.

– Ingen land har rett til å blande seg og komme med uansvarlige kommentarer om indre anliggender i Kina, sa en talsmann for landets utenriksdepartement denne uken.

Liu, som er litteraturviter og forfatter, er en av Kinas mest kjente dissidenter. I 2010 ble han tildelt Nobels fredspris. Siden han satt fengslet, kunne han ikke selv være til stede under prisutdelingen i Oslo.

Nobelkomiteen opplyser i en pressemelding Oslo at Liu har en «stående invitasjon til å komme til Oslo for å motta vår hyllest».