Tirsdag morgen inviterte statsminister Erna Solberg til jordbær og pressekonferanse i hagen utenfor statsministerboligen.

Samme morgen presenterte Aftenposten en gjennomgang av nesten 200 løfter fra Sundvolden-erklæringen som ble laget i 2013.

– Vi har gått gjennom deres liste, og er ikke helt enig med alle vurderingene. Vi mener noe mer er innfridd, og at noe mer burde stå som delvis innfridd, sier Solberg til Aftenposten.

Mener Rygge-løfte er innfridd

Som eksempel trekker statsministeren frem et punkt om flyplassen på Rygge. For fire år siden lovet regjeringen å «Endre konsesjonsvilkårene for Moss lufthavn Rygge slik at taket på antall flybevegelser heves og åpningstid utvides».

Status fire år senere er at hele flyplassen er lagt ned etter innføringen av flypassasjeravgiften. Aftenposten har derfor konkludert med at løftet ikke er innfridd. Solberg mener dette er for strengt, siden konsesjonen ble utvidet før flyplassen ble lagt ned.

– Tror kanskje ikke vi skal ha med alle ting

Aftenpostens gjennomgang viser at det store flertallet av løfter fra regjeringserklæringen er innfridd, men at nær én tredjedel enten ikke er innfridd eller er bare delvis gjennomført.

– Jeg mener vi har nådd veldig langt. Vi er en mindretallsregjering, det betyr at det er noen saker vi ikke har fått gjennom i Stortinget. Også er det noen saker det blir diskusjon om det er riktig å gjennomføre når man har gått dypere inn i dem, påpeker Solberg.

– Har du gjort deg noen erfaringer om hva dere vil gjøre annerledes om dere skal lage regjeringserklæring på nytt etter valget?

– Jeg så at de rødgrønne ble mye mer «wishy-washy» i Soria Moria II enn de var i den første regjeringserklæringen fra 2005. Jeg tror kanskje vi ikke skal ha med alle ting vi føler vi burde kunne gjøre i perioden, men være enda tydeligere på noen prioriterte områder. Vi får se hvordan det går når fire partier skal snakke sammen.

Skiftet standpunkt om sykehus

– En sak som har fått mye oppmerksomhet, er løftet om at butikkene skulle få holde åpent på søndager. Hvorfor fikk dere ikke til dette?

– Det var for det første ikke flertall i Stortinget for det vi ønsket å gjøre. Men det var også en opplevelse av at det var ikke så etterspurt som våre landsmøter trodde.

Et annet, sentralt løfte fra Sundvolden-erklæringen som ikke er gjennomført, er at de regionale helseforetakene skal legges ned.

– Dette er en sak hvor Høyre har endret standpunkt. Det er ikke mulig å finne en felles enighet på Stortinget om hva som er alternativet. Om du hadde stått på bar bakke hadde du kanskje tegnet kartet annerledes enn i dag, men nå er systemene så integrerte at det har en kostnad å gjøre endringene, sier Solberg.

Giske: – Segway ikke like viktig som ledighet

Nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, mener det ikke er antallet løfter regjeringen har innfridd som er viktigst.

– I en sånn liste blir Segway og vannscootere fort like viktig som pensjoner og ungdomsledighet. Selv om regjeringen har gjennomført to tredjedeler av sakene, har de ikke lykkes med det aller viktigste – å få folk i jobb, mener han.

Mens Erna Solberg i dag sa at «mange gode piler peker riktig vei», blant annet for sysselsetting, økonomisk vekst og kronekurs, fremholder Arbeiderpartiet at andelen i jobb er den laveste på 20 år og at forskjellene blant folk øker.

– Dårlig politisk håndverk

Sakene som ikke ble gjennomført forklarer regjeringen på flere måter. Blant annet sier parlamentarisk leder i Frp, Harald T. Nesvik, at «det var veldig skuffende at vi på grunn av Ap og Sp ikke fikk hevet straffenivået der gjerningspersonen har begått flere alvorlige forbrytelser».

Til det svarer Trond Giske at det ikke var selve saken Ap ikke ville være med på.

– Noen av disse nederlagene skyldes rett og slett dårlig politisk håndverk. Å øke straffenivået har for eksempel ikke Arbeiderpartiet prinsipielt noe imot. Men vi forventer at slike forslag utredes grundig, ikke at det legges frem som et hastevedtak helt på slutten av perioden.