Gjett hva disse politikerne har til felles?

Noen har allerede gjort det. Andre gjør det onsdag: holder sitt siste innlegg fra Stortingets talerstol. Tilsammen 53 av Stortingets 169 representanter har enten sagt nei til gjenvalg, eller er blitt vraket av sine egne.

Hvor mange flere som ryker ut til høsten, er det imidlertid velgerne som avgjør.

Helga Pedersen i Ap er en av dem som kanskje skal holde sitt siste innlegg i debatten om det reviderte nasjonalbudsjettet på Stortingets siste dag.

– Det er mulig jeg tar ordet i debatten. Det er jo fritt frem, sier hun og opplyser at hun kommer til å følge debatten og se om hun føler seg kallet. Men deretter er det slutt.

– Det er litt vemodig, men ikke så mye som jeg hadde trodd, sier hun og forteller at det vanskeligste var å ta avgjørelsen om å si nei til gjenvalg.

Pedersen skal bli sauebonde

– Nå er jeg først og fremst takknemlig for alt jeg har fått lov til å gjøre i rikspolitikken og for alle jeg har fått truffet over hele landet.

Den tidligere nestlederen, statsråden og parlamentariske lederen i Ap vender nesen nordover og tilbake til Vestertana i Finnmark.

– Jeg skal bli sauebonde, sier hun og opplyser at hun overtok et gårdsbruk i 2005, som hun da lovet foreldrene at hun skulle drive fra 2007. Men da tok rikspolitikken henne og hun overtar nå «ti år på overtid», som hun sier. På spørsmål om hun har andre planer, svarer hun at hun må gjøre noe annet etter hvert for å få inntekt nok.

– Men nå har jeg ikke annet på tapetet, sier hun.

En rekke tungvektere forsvinner

Pedersen er en av mange tungvektere som nå forlater Stortinget når denne fireårsperioden er over. I Ap er det 17 som forlater Stortinget, i Høyre 16, i Frp 14, i SV tre, i Sp to og i KrF 1.

Mest merkbart blir det kanskje for SV, der tre av syv har sagt nei til gjenvalg – og alle tre er toneangivende toppolitikere i eget parti: de to tidligere statsrådene Bård Vegar Solhjell og Heikki Holmås og sittende nestleder Snorre Valen.

I Ap får Helga Pedersen følge av eksstatsrådene Knut Storberget og Lisbeth Berg-Hansen. Rent formelt er det også nå Jens Stoltenberg forsvinner ut av Stortinget, siden han ble valgt inn for hele perioden. Fra Ap forsvinner også en mange har utpekt som en mulig ny helseminister, helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen og en rekke andre.

Unge «veteraner» ut

I Frp er parlamentarisk leder Harald T. Nestvik og tidligere justisminister Anders Anundsen de mest toneangivende blant dem som forlater Stortinget. Nesvik her nylig utnevnt til fylkesmann i Møre og Romsdal.

I Høyre ble mange svært overrasket da Torbjørn Røe Isaksen sa nei til gjenvalg. Inntil videre fortsetter han i Regjeringen.

Han, Micaelsen og Valen er alle under 40 år - og kan alle få enda mer fremtredende verv enn de så langt har hatt. Derfor har det vært ekstra oppmerksomhet omkring deres farvel til fire nye år på Tinget.

Også eksstatsråd Elisabeth Aspaker forlater Høyres gruppe. Det samme gjør Svein Flåtten, Høyres sjefforhandler i all tautrekkingen om statsbudsjettet – og den eldste som sitter på Stortinget nå. Han ble vraket av sine egne i Vestfold Høyre.

Kolberg blir den eldste

Selv om Flåtten forsvinner ut, kommer det ikke til å mangle seniorer på Stortinget i neste periode. Det er det mulig å fastslå allerede før valget, siden flere av de eldste representantene har sikker plass på listene. I inneværende periode er det bare to som har rundet 70. I neste kan det bli fire.

– Jeg kommer til å runde 72 før jeg er ferdig, sier Martin Kolberg, som topper Aps liste i Buskerud og vil bli Stortingets eldste fra høsten av. Å kalle seg selv nestor, vil han ikke, siden det ikke behøver å knytte seg til alder.

– Men jeg har vært med på mye. Det går jo an å påberope seg å ha noe erfaring, sier han.

Rekordmange over 70?

Med et vanlig valgresultat for Ap i Østfold, vil partiet få den nest eldste også: Svein Roald Hansen. Han har tredjeplass på Ap-listen i Østfold.

Også Høyre kan få inn to som vil passere 70 i løpet av kommende periode. Nils Aage Jegstad (Akershus) og Sigurd Hille. Sistnevnte er avhengig av at Høyre i Hordaland enten gjør et bedre valg enn sist – eller at Erna Solberg fortsetter som statsminister – for å komme inn. Han står nemlig oppført som nummer 7 på Hordaland Høyres liste, og partiet har seks på Stortinget i dag.

Carl I. Hagen: comeback kid?

Bare én kan true Martin Kolberg som Stortingets eldste i neste periode. 73 år gamle Carl I. Hagen. Men da må Frp gjøre et svært godt valg i Oslo og sikre seg ett mandat mer enn i dag - og Siv Jensen må fortsette i Regjeringen, slik at Hagen kan møte som vararepresentant.

Gjennomsnittsalderen på dagens representanter har vært jevnt synkende etter krigen og er nå 46,4 år.