Isaksen vil kreve flere ansatte og mer kompetanse i barnehagen

Torsdag sender regjeringen ut et høringsforslag om å skjerpe kravene til bemanning i barnehagene. De vil ha flere ansatte pr. barn og flere barnehagelærere, både for private og offentlige barnehager.

– Vi foreslår en skjerpet pedagognorm og en innføring av en nasjonal bemanningsnorm, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nasjonal bemanningsnorm

Forslaget er todelt: Først vil de innføre nasjonale krav til generell bemanning, det vil si at antallet barn pr. voksen skal bli lavere.

I Oslo kommune er normen for eksempel slik:

Én voksen pr. seks barn over tre år

Én voksen pr. tre barn under tre år

Det vil Regjeringen nå gjøre til nasjonale krav.

– Jeg har selv ett barn i barnehagen. Om ikke så lenge har jeg to. Vi foreldre vet at de ansatte er det viktigste i barnehagen. Det handler om å ha et trygt fang å krype opp i. Men vi må ha flere barnehagelærere for å sikre et godt faglig innhold også. Det handler om kvalitet, sier Røe Isaksen.

Flere barnehagelærere

I tillegg vil de altså skjerpe kravene til ansatte med fagkompetanse.

I dag er det nasjonale minstekravet slik:

Én pedagogisk leder pr. 7–9 barn under tre år

Én pedagogisk leder pr. 14–18 barn over tre år.

I det nye forslaget, vil kunnskapsministeren ha følgende:

Én pedagogisk leder pr. syv barn under tre år

Én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år.

– I dag er kravet at 33 prosent av de ansatte i barnehagen må være barnehagelærere. Vi skjerper det til 43 prosent. Det betyr at vi får flere pedagoger i forhold til barn. Samtidig er Høyres mål at det skal komme helt opp til 50 prosent, sier Røe Isaksen.

Får penger allerede i høst

Dersom kunnskapsministeren får det som han vil, kommer forslaget til å tre i kraft fra 1. august 2018. Men han forventer at barnehagene begynner å ansette flere folk med en gang.

– Det blir gitt 413 millioner kroner i året for å sørge for å øke kvaliteten i barnehagene. Men allerede i år vil det bli gitt 172 millioner. Vi starter med utbetalinger til kommunene til høsten, fordi vi forventer at de allerede nå begynner å ansette flere voksne i barnehagene.

– Hvorfor kommer dette nå? Hvorfor har det tatt så lang tid?

– I regjeringserklæringen står det at vi skulle ha oppfylt kravet til ny bemanningsnorm innen 2020, så sånn sett er dette overoppfylt. Så fikk vi et bredt budsjettforlik i høst på borgerlig side om å bevilge mer penger til flere barnehagelærere, noe som har gjort det mulig å skjerpe pedagognormen.

For Røe Isaksen er det viktig at disse tingene kommer samtidig.

– Hadde vi økt kravet til bemanning uten å øke kompetansekravene, kunne vi fått en uønsket situasjon. Barnehagene hadde da fått et incentiv til å ansette flere ufaglærte. Så dette hører sammen, sier han.

Arbeiderpartiet: – Ønskelig

Hege Haukeland Liadal, medlem i familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet (Ap), har ventet lenge på forslaget.

Privat

– Stortinget og Arbeiderpartiet har ventet på dette lenge. Vi har vært svært utålmodige.

Hun mener at kunnskapsministeren er sent ute med forslaget.

– Det har vært viktig å få dette på plass, fordi dette har vært ønskelig fra Arbeiderpartiet sin side også. Men dette kommer i siste liten.

Hun kjenner ikke til detaljene i forslaget, men håper at regjeringen leverer et forslag som er levedyktig.

– Vi er spente på hva de sender ut, og det er viktig for Arbeiderpartiet at de ikke bare overlater ansvaret til kommunene.