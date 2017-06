Nå skal Høyre ut for å selge Erna Solberg

Solen steiker sauenes etterlatenskaper på toppen av en ås ved Harestua nord for Oslo sentrum. Statsminister Erna Solberg vandrer rundt med en magnet på en stav omringet av barnehagebarn som hjelper henne med å sanke både meteoritter og velgere.

Litt lenger bort står en nylakkert buss som ikke levner noen tvil om hvem som reiser rundt i den.

Som Aftenposten skrev i mars etter bakgrunnssamtaler med mer enn ti stortingspolitikere, statsråder og rådgivere i Høyre, skal velgerne vinnes med følgende strategi:

Erna Solberg skal løftes frem og brukes mer enn det som ville være vanlig, siden man i Høyre mener hun har etablert seg som en sjef nordmenn har tillit til.

– Ingen over, ingen ved siden

– Solberg er Høyres fremste varemerke akkurat nå. Det er ingen tvil om at Solberg er det Høyre markedsfører i denne valgkampen. Det er ingen over, ingen ved siden.

Torbjørn Brovold

Det sier Tor Bang, som er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI og ekspert på PR og politisk kommunikasjon.

– Men Høyre kan ikke satse på at hun skal klare dette alene, da blir organisasjonen sårbar, sier han.

– Jobben handler om lederskap

Høyre skiller seg klart fra Arbeiderpartiet når det gjelder frontingen av partilederen, mener han.

– Støre holder også på å bli et varemerke, men er ikke riktig der ennå. Ap har en bredere sammensatt gruppe som gjør det godt i mediene, mener Bang.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

På Raufoss ruller Erna-bussen forbi eksplosive områder, hopper over våpenbygdas verdenskjente geværammunisjon, og får heller presentert drivstofftanker for naturgass og hydrogen, støtfangere og hjuloppheng, og romraketter som kan frakte små satellitter fra Andøya og opp i verdensrommet, bare Regjeringen hjelper industrien med noen kroner.

Hos bedriften Hexagon blir det også tid til selfies med en fabrikkarbeider.

Sigbjørn Aanes, som er Solbergs statssekretær og nærmeste rådgiver, er åpen om at partilederen er et svært sterkt kort som skal vises frem.

– Erna mener helt genuint at politikk er viktigere enn person for hva du skal stemme på. Samtidig handler jobben som landets statsminister om lederskap. Ernas posisjon er sterk, nesten uavhengig av hvilket parti folk stemmer på. Hun er godt likt i de fleste grupper, sier han.

– Rart å se store bilder av seg selv

Aanes mener Solberg er en naturlig lederskikkelse for Høyre i valgkampen, og at Høyres profil er tett knyttet til Ernas profil.

– Det er Erna som har bygget Høyre til å bli et mer sosialt parti, sier Aanes.

Bussen ruller mot Gjøvik, og mellom barne- og bedriftsbesøkene øver statsministeren på en fortelling fra Hakkebakkeskogen som hun skal holde for noen unger på Gjøvik senere samme dag.

– Jeg innrømmer at det er litt rart å se store bilder av meg selv utenpå en buss, sier hovedpersonen selv.

– Høyre har tradisjonelt brukt lederen mindre enn de andre partiene, så det er kanskje litt uvant for oss. Men fokuset vårt består også av saker og innhold. Det er primært det politiske budskapet vi skal vinne valget med, sier Solberg.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Neppe lurt med personvalgskamp

Statsviter og valganalytiker Svein Tore Marthinsen har ikke så mye tro på at Høyre har noen fordel over Ap med å løfte frem partilederen.

– Jeg ser ikke det helt store agnet der. Solberg er riktignok en prøvd statsminister, Støre er ferskere. Hun har vist gjennom fire år at hun evner å styre, også når ting ser vanskelig ut med flyktningkrise og den økonomiske situasjonen. Men det er nok ikke mange som vil bli redde av at Jonas Gahr Støre skal overta. Det er ikke noen voldsom fordel for Høyre i den matchen, mener han.

Marthinsen viser til at begge scorer høyt på popularitetsmålinger.

– Men de fleste velgerne stemmer på parti, ikke person. Derfor er det neppe lurt å gjøre dette til en ren personvalgskamp, sier han.

Høyres profil tett knyttet til partilederen

Advarselen tas med knusende ro i Høyre-bussen.

– Er det ikke sårbart å satse så hardt på én person?

– Vi har etter hvert mange profiler som vi vil bruke i valgkampen, ikke bare leder og nestlederne, sier Aanes, og nevner statsrådene Torbjørn Røe Isaksen, Linda Hofstad Helleland, Ine Eriksen Søreide og Børge Brende, før han fortsetter:

– Spør du journalister og kommentatorer, tror jeg de vil si at Høyre hadde et av de mest spennende landsmøtene i år, til tross for at vi er i regjering. Vi skal alltid være et politisk verksted. Høyre gikk på en smell i 2005, da vi gikk inn i valgkampen og var regelrett tom for politikk. Partiet har lært av det, sier Aanes.