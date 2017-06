«Norges mektigste kvinner» fikk goodiebag med antirynkekrem, interiørmagasin og strømpebukse

To antirynkekremer, «hold in-strømpebukse», Armani-veske, håndkrem, interiørmagasin, smykkedeler og Finansavisen Fashion med artikkelen «De best kledde kvinnene og mennene i næringslivet».

Dette var noen av produktene nestleder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, nevnte i sin Facebook-post torsdag morgen som startet:

– Hei Kapital og Trygve Hegnar! Jeg synes det var helt supert å bli invitert til kåringen av Norges mektigste kvinner, men jeg må ærlig innrømme at jeg la meg med en sur smak i munnen i går.

Oppfordret til å utfordre fordommer

Det var på onsdag denne uken finanstidsskriftet Kapital hadde sin årlige kåring av Norges 100 mektigste kvinner. I en sal fylt til randen av mektige kvinner ble det manet til å utfordre fordommer og stå opp mot forskjellsbehandling.

Statsminister Erna Solberg, som ikke overraskende toppet listen, oppfordret de tilstedeværende om å være forbilder.

– Det er mange mennesker som blir formet av kvinnene de ser rundt seg, og ser om de er kvinner man kan strekke seg etter. Derfor gjelder det å ikke vaske og rydde for mye, sa hun til forsamlingen.

På veien ut fikk deltagerne med seg to såkalte «goodiebags». Innholdet fikk imidlertid flere til å rynke på nesen.

– Jeg sto utenfor med Tina Bru (stortingsrepresentant og leder i kvinneforum i Høyre red.anm.). Vi dro opp alle disse produktene og kunne ikke la være å le. Her har de samlet Norges mektigste kvinner, snakket om skjulte kjønnsroller, forventninger, fordommer og forskjellsbehandling, og så blir vi sendt hjem med disse tingene, forteller Bruflot.

– Hvorfor ikke ørepropper så vi kan delta på møter?

– I stedet for å anerkjenne at man er dyktige kvinner i posisjon, blir man i stedet redusert til et kjønn. Hvorfor kunne de ikke gitt oss nødladere eller ørepropper så vi kan delta på telefonmøter på trikken, for eksempel?

Bruflot understreker at «goodiebagene» nok var gjort i beste mening av Kapital og samarbeidspartner Steen og Strøm. Konseptet var imidlertid lite gjennomtenkt, mener hun.

– De bør jo kjenne sitt publikum. Det er nesten på grensen til parodisk.

Dementerer at det var hold-in strømpebukser

Redaktør i Kapital, Vibeke Holth, mener fokuset bør ligge et annet sted.

– Kapital har i siste utgave viet 60 sider til å kåre Norges 100 mektigste kvinner, og fremheve dyktige, hardtarbeidende kvinner i norsk samfunnsliv, en redaksjonell satsing som er unik også på verdensbasis.

– Under kåringen på onsdag var fokuset å hedre alle disse flotte kvinnene som med sin kompetanse bidrar til verdiskapning og utviklingen av et bedre og mer moderne Norge, noe vi har fått overstrømmende tilbakemeldinger på at er viktig og vellykket.

– Spørsmålet om en goodiebag hvor vi delte ut Kapital og noen andre produkter, er i denne sammenheng marginalt. Det eneste jeg finner relevant å dementere i den sammenheng, er at vi ikke har delt ut hold-in strømpebukser, slik det blir hevdet, skriver Holth i en tekstmelding.

Det har foreløpig ikke lykkes Aftenposten å bekrefte nøyaktig hvilken modell strømpebuksen som ble delt ut i «goodiebagen».

Kapitals liste over de 10 mektigste kvinnene i Norge

1. Erna Solberg (56), statsminister (H)

2. Siv Jensen (48), finansminister (Frp)

3. Monica Mæland (49), Nærings- og fiskeriminister (H)

4. Anniken Hauglie (44), Arbeids- og sosialminister (H)

5. Kristin Skogen Lund (50), NHO-direktør

6. Sylvi Listhaug (39), Integrerings- og integreringsminister (Frp)

7. Ine Marie Eriksen Søreide (41), forsvarsminister (H)

8. Solveig Horne (48), Barne- og likestillingsminister (Frp)

9. Linda Helleland (39), kulturminister (H)

10. Anne Nafstad Lyftingsmo (49), Regjeringsråd

Kilde: Kapital 12/17

