Regjeringen lanserer krav om flere barnehagelærere: – Ikke ambisiøst nok, sier Ap

Torsdag lanserte Kunnskapsdepartementet et forslag om endringer i barnehageloven.

Målet er å sørge for at barna har flere fang å krype opp i, og flere barnehagelærere som sikrer kvalitet.

Fakta: Høringsforslaget Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. De viktigste endringene er nasjonale krav til bemanning, samt en skjerpet pedagognorm som sørger for flere barnehagelærere. Bemanningsnorm – Én voksen pr. seks barn over tre år

– Én voksen pr. tre barn under tre år Pedagognorm – Én pedagogisk leder pr. syv barn under tre år

– Én pedagogisk leder pr. 14 barn over tre år.

Ap vil ikke love fullfinansiering

Ifølge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), vil det nye forslaget i praksis øke andelen utdannede barnehagelærere fra vel 33 prosent til vel 43 prosent. Han uttalte også at målet var å få det opp til 50 prosent, som Øie-utvalget foreslo i sin utredning.

– Arven etter Torbjørn Røe Isaksen er lange køer, dyrere priser og en forsinket plan for pedagogtetthet i barnehagene. Ansvaret blir overlatt til neste regjering, sier Arild Grande, medlem i familie- og kulturkomiteen for Arbeiderpartiet.

Ap viser til regnestykker basert på Kunnskapsdepartementets tall. Det hadde kostet 420 millioner ekstra på toppen av de årlige 413 millionene som regjeringen har budsjettert med for å nå 50 prosent barnehagelærere.

– Er Arbeiderpartiet villige til å bruke de totalt 833 millionene i året som er nødvendig for å nå opp til 50 prosent?

– Det er en formidabel oppgave. Hvor raskt vi kan trappe opp er for tidlig å si, men vi vil ha en øremerking av midler slik at vi vet at pengene blir forvaltet riktig, sier Grande, som ikke vil komme med lovnader.

Ikke ambisiøst nok

Kravet til antall voksne som nå er foreslått, er det bred politisk enighet om, men opposisjonen på Stortinget er ikke fornøyde med satsingen. Til tross for at mye ligner på det Arbeiderpartiet selv har foreslått, så er det ikke nok.

– Nå har det jo endelig kommet et forslag. Er det ikke mulig å se på det som noe positivt?

– Jo, det er det. Men vi har etterlyst dette lenge. Røe Isaksen har vært nesten fraværende i debatten. Og forslaget er langt fra ambisiøst nok.

For sent

SV-leder Audun Lysbakken deler mange av Arbeiderpartiets motforestillinger.

– Vi skulle helst sett at regjeringen gikk opp til målet om 50 prosent i sitt forslag.

Han er glad for at det endelig har kommet, men er kritisk til timingen.

– Dette er et langt steg i riktig retning. Men det kommer helt på slutten av en stortingsperiode tett opp til valget. Kunnskapsministeren har ignorert mange tydelige pålegg fra Stortinget om å få fortgang i saken, så noe voldsomt påskudd får de ikke, sier Lysbakken.

– For barna er dette kjempebra

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, stiller seg positiv til de nye endringene. Han støtter SV og AP i at dette har tatt svært lang tid, men at de nå velger å være fornøyde. Det er et skritt i riktig retning slik de ser det.

– Jeg tenker: Endelig! Dette er et stort fremskritt. Nå nærmer vi oss en god nok pedagognorm, i tillegg til en ny nasjonal bemanningsnorm som er god. Det er svært etterlengtet, sier han og legger til:

– For barna er dette kjempebra!

Det er bare et tidsspørsmål før de når målet om at halvparten av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere, ifølge Handal.