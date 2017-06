Slik skal politikerne unngå valg-hacking

I USA har en samlet etterretningstjeneste slått fast at utenlandske interesser blandet seg inn høstens valg. I Nederland ble stemmene ved valget i år talt opp manuelt i frykt for at det digitale systemet skulle bli hacket.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og justisminister Per Willy Amundsen (FrP) er engstelige for at høstens stortingsvalg kan bli et mål for cyberangrep. Derfor gir de nå ut en brosjyre til samtlige 5100 kandidater som stiller til stortings- og sametingsvalget.

Sanner: – Man må tenke på duppedittene

Et av rådene går på å være forsiktig med hvor du legger igjen PC, nettbrett og mobiltelefon. Et annet forslag er å være forsiktig med minnepinner som kan inneholde virus eller andre farer.

I tillegg blir det gitt råd om å bruke krypterte kommunikasjonskanaler for å overgi sensitiv informasjon.

– Det kan være enkle ting. Det handler om bruk av sosiale medier og personverninnstillinger. Eller hvor man legger fra seg PC-en, nettbrettet eller mobiltelefonen. Dette er verktøy som gjør at andre kan få tak i informasjon som man egentlig ikke ønsker å dele med noen, sier Sanner, og legge til.

– Man må tenke på duppedittene på samme måte som man passer på passet sitt og lommeboken. Særlig som stortingskandidat.

– Vi vet det er interesse fra fremmede stater som gjerne vil ha innsyn. Justisminister Per-Willy Amundsen

Må ikke være naiv

Sanner påpeker at regjeringen ikke kan pålegge krav til kandidatene, men gir noen velmente råd. Ansvaret må kandidatene og partiene de representerer ta selv.

– Det er viktig at man som kandidat ikke er naiv. Vi er heldige som bor i et tillitsbasert samfunn, og slik vil vi ha det. Man tenker kanskje ikke som stortingskandidat så mye på at man kan være av interesse for andre som vil få ut informasjon. Man må være litt mer forsiktig, og bruke hodet, sier Sanner, som er øverste ansvarlige for gjennomføringen av valget til høsten.

Her er flere av rådene for å unngå valg-hacking:

Falsk e-post : Rapportèr mistenkelig e-poster, og vær kritisk til linker og vedlegg.

: Rapportèr mistenkelig e-poster, og vær kritisk til linker og vedlegg. Kryptert kommunikasjon : Politikere blir rådet til å ta i bruk krypteringsløsninger for elektronisk kommunikasjon.

: Politikere blir rådet til å ta i bruk krypteringsløsninger for elektronisk kommunikasjon. Sensitiv informasjon : Pass på hva du sier i det offentlig rom og på telefon.

: Pass på hva du sier i det offentlig rom og på telefon. To-faktor autentisering og passordbeskyttelse : Kandidatene til stortingsvalget blir også tipset om å bruke unike passord i kombinasjon med sms, kodebrikke eller lignende til viktige kontoer.

: Kandidatene til stortingsvalget blir også tipset om å bruke unike passord i kombinasjon med sms, kodebrikke eller lignende til viktige kontoer. På reise : Unngå å koble deg til offentlige trådløse nettverk, og ikke ta med din vanlige telefon, nettbrett eller PC til land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.

: Unngå å koble deg til offentlige trådløse nettverk, og ikke ta med din vanlige telefon, nettbrett eller PC til land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Sosiale medier : Unngå å bruke stedsangivelse og vær bevisst på hva du legger ut.

: Unngå å bruke stedsangivelse og vær bevisst på hva du legger ut. Menneskelig tilnærming: Utenlandske diplomater kan prøve å bli kjent med deg for å komme tettere på ting av nasjonal interesse. «Etterretningstjenestene er dyktige til å skape relasjoner mellom mennesker, blant annet gjennom hyggelige og naturlige møter. Senere kan denne relasjonen utnyttes negativt», står det i brosjyren.

Åpen trusselvurdering skaper bevissthet

Brosjyren er et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og er utarbeidet av Etteretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Justisminister Per-Willy Amundsen tror at bevisstheten blant kandidatene til Stortinget er ganske høy.

– Det er en styrke med vårt samfunn at trusselvurderingen fra vår etterretningstjeneste er så åpen. Det er med å skape en bevissthet blant representantene, sier Amundsen.

Peker på Russland og Kina

Aftenposten har tidligere skrevet om at fremmede stater bruker mye ressurser på digital spionasje mot Norge. Amundsen bekrefter at dette er noe regjeringen er engstelige for opp mot valget.

– Vi vet det er interesse fra fremmede stater som gjerne vil ha innsyn, og kanskje til og med påvirke norske politiske prosesser. Vi opplever at fremmede stater kontinuerlig forsøker å ta seg inn i datasystemene for å hente ut informasjon, men vi er jo flinke til å håndtere det. Vi må skape en bevissthet for folk som skal stille til valg om at de er potensielle mål.

Amundsen sier at det er liten tvil om hvem som kunne hatt interesse om å hacke et norsk valg.

– PST har pekt på to stater spesielt. Det er ingen hemmelighet. Det er Russland og Kina.

Han advarer mot at stortingskandidater ikke må tro de ikke kan være mål:

– Informasjon har en viktig verdi, kanskje mer enn noen gang. Ting som er teknisk mulig i dag ville vært science fiction for noen år tilbake.