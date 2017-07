Smutthull i EØS-avtalen kan gi småbryggerier avgiftskutt

Finansdepartementet oppgir at bakgrunnen er et forslag fra Bryggeri- og drikkevareforeningen. Foreningens forslag for øl inntil 4,7 volumprosent (avgiftsklasse D) er slik:

20 prosent avgiftsrabatt for de første 50.000 literne

15 prosent rabatt for volum mellom 50.000 og 100.000 liter

10 prosent rabatt for volum mellom 100.000 til 150.000 liter, og

5 prosent rabatt for volum mellom 150.000 til 200.000 liter.

For å beholde incentiv til fortsatt vekst, beholdes lettelsen til man passerer et årsvolum på 500.000 liter. Dette vil gi et samlet anslått provenytap for staten på under 10 mill. kroner.