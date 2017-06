Partileder Jonas Gahr Støre kom torsdag formiddag med flere krasse angrep på statsminister Erna Solberg. Det skjedde under Aps oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

Han slo i innledningen sin fast at han er «dypt uenig med Erna Solberg når hun sier at vi må ikke politisere dette med økte forskjeller» og konkluderte slik:

– Vi har en statsminister som ikke mener det er en politisk oppgave å motvirke forskjeller

Dette utsagnet kom samtidig som Støre anklaget Solberg for å ha lagt seg på et «lavt nivå for en statsminister» den siste tiden. Han mente hun «rendyrker politikk som et spill» og siktet til debattene om ledighet og beredskap.

Gjengir Solberg-sitat fra i vår

Det er ikke første gang Støre har gjengitt sitatet fra statsministeren om at hun mener man ikke må «politisere dette med økte forskjeller».

Da Aftenposten spurt ham om han synes det er en sann gjengivelse av statsministerens motiver, svarte han slik:

– Jeg var i debatt med Erna Solberg med alle landets ordførere i salen hvor Erna sier, sitat: «Vi må ikke politisere dette med økte forskjeller». Det er en ulik tilnærming. Hun sier nå i intervjuer også at hvis du har problemer med rus, så hjelper vi deg med det. Hvis du har problemer med helse, så hjelper vi deg med det. Det er å individualisere det brede samfunnsproblemet som økte forskjeller er.

Aftenposten har sjekket opp seansen der Solberg kom med utsagnet Støre gjengir. Et videopptak fra kommunalpolitisk toppmøte i regi av KS, viser at Støre ikke gjengir hele utsagnet fra statsministeren, som falt i en samtale mellom Støre og Solberg om temaet «inkludering».

I samtalen understreket statsministeren at hun var stolt av en satsing på helsesøstre og psykologer i kommunene, og vektla betydningen av å satse på integrering og tidlig innsats i skolen for å motvirke forskjeller og utenforskap. Samtidig etterlyste hun en offentlig diskusjon om hva som var årsakene til at noen ikke ble inkludert i arbeidslivet.

– Men da må vi la være å politisere den debatten om politisk ulikhet og forskjeller og manglende inkludering til å bli en debatt om formuesskatten for det er jo en mismatch i forhold til hva problemet med ulikhet egentlig er.

Solberg: – Velgerne kan se klippet og gjøre seg opp sin egen mening

Solberg selv mener hun er helt feil gjengitt.

– Klipp fra debatten ligger ute på YouTube, så det er ganske enkelt å kontrollere. Velgerne bør få høre hva jeg sa og hva Jonas Gahr Støre sier jeg sa, så kan de gjøre seg opp sin egen mening, mener Solberg.

– Det er Jonas Gahr Støre sin utfordring at han, bevisst eller ubevisst, har sitert meg feil en rekke ganger, sier hun til Aftenposten.

– Opplever du gjengivelsen av det du har sagt som sitatforfalsking?

– Jeg tenker at vi som politikere ofte kan sitere hverandre feil og huske litt skjevt. Hvis Støre bare unnskylder at han har kommet til skade for å sitere meg feil en rekke ganger, er det greit.

– Kan du rydde opp: Har Norge en statsminister som mener det ikke er en politisk oppgave å motvirke forskjeller?

– Her tar han grunnleggende feil. Det er en politiske forskjeller i hva vi mener er de viktigste tiltakene, men betyr ikke at interessen er mindre.

Støre: En klar skillelinje

Etter pressekonferansen der Støre slo fast at vi har en statsminister som «ikke mener det er en politisk oppgave å motvirke forskjeller», spurte Aftenposten Støre om enda en gang om han mente han gjenga henne rett.

– Det hun vel egentlig sa, var vel at man ikke må politisere debatten så den bare handler om formuesskatt?

– Ja, men jeg tar fatt på det med å politisere debatten. Det har vi hatt debatter om en del ganger. Jeg mener formuesskatten er et tema her. Da er vi tilbake på troen på skattekuttene, som jeg mener øker forskjellene og ikke gir resultater. Det er en ganske klar skillelinje i politikken om du individualiserer politikken eller om du også ser på det som et felles samfunnsansvar.

– Sånn vi må forstå henne

– Men det statsministeren gjorde, var å trekke frem innsats på skolehelsetjeneste, integrering og tidlig innsats, er det å individualisere debatten?

– Nei, det er viktige politikkområder. Men dette er felt hvor Regjeringen har stemt ned en lang rekke forslag om å styrke innholdet. De snakker en del om det, men de store pengene brukes på noe annet.

– Går du ikke litt langt når du sier vi har en statsminister som mener det ikke er en politisk oppgave å utjevne forskjeller?

– Jeg sa at hun har sagt at hun ikke vil politisere dette med forskjeller.

– Du sa også at hun mener det ikke er en politisk oppgave å utjevne forskjeller. Står du ved det?

– La meg forlenge det da, jeg mener det er sånn vi må forstå henne. Nå har hun de siste dagene sagt at Arbeiderpartiet overdriver dette med forskjeller. Norge er et lykkelig land sammen med Island som har små forskjeller. Måten du må forstå statsministeren da, er at det ikke er noen politisk oppgave.

Sier han heretter vil moderere utsagnet

Etter å ha lest Erna Solbergs kommentarer torsdag ettermiddag, legger Støre til: - Det er en grei avklaring fra Solberg at det er formueskatten hun mener vi ikke skal politisere når vi snakker om økte forskjeller. Da skal jeg passe på å ta med det neste gang. For øvrig er vi nok uenige også her. Arbeiderpartiet mener et omfordelende skattesystem er svært viktig for å bevare små forskjeller, også i Norge, sier han.