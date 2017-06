VG: Ap vil endre retningslinjene for pensjonsoppgjøret

Avisen erfarer at Ap-leder Jonas Gahr Støre vil legge frem et endringsforslag som gjør at dagens ordning, som gir pensjonistene 0,75 prosentpoeng mindre enn arbeidstagerne, fjernes.

Den vil bli erstattet med en ordning hvor det heller justeres fra gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst. I praksis vil det si at pensjonistenes reallønnsutvikling blir halvparten av arbeidstagernes:

Hvis rammene for et oppgjør for arbeidstagerne gir 0,8 prosent reallønnsvekst, får pensjonistene 0,4 prosent reallønnsvekst. Er reallønnsveksten 0,4 prosent for arbeidstagere, får pensjonistene 0,2 prosent.

Kommer det en reallønnsnedgang for arbeidstagerne på eksempelvis 0,6 prosent, vil nedgangen tilsvarende bli på 0,3 prosent for pensjonistene.

Hvis arbeidstagerne får oppgjør med stor reallønnsvekst – mer enn halvannen prosent – vil pensjonistene tape på omleggingen. Hvis arbeidstagerne ett år skulle få 3 prosent reallønnsvekst, så vil pensjonistene ende med en reallønnsvekst på 1,5 prosent, mot 2,25 prosent i dag (3 minus 0,75).

Ap ønsker å gjennomføre endringen før neste lønnsoppgjør hvis partiet kommer i regjering.