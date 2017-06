Venstre-leder avlyser ferie i håp om å sanke inn nok Venstre-velgere

De siste fem månedene har Venstre konstant ligger under sperregrensen når man ser alle meningsmålingene under ett. Det viser gjennomgangen utarbeidet av valgforsker Bernt Aardal.

Men Venstre-lederen avviser at det er panikk i partiet.

– Jeg tror vi skal klare det. Men det er et stort alvor, bekrefter Trine Skei Grande.

På spørsmål om hun går av som partileder hvis hun ikke lykkes i å få Venstre over sperregrensen, svarer Skei Grande:

– Jeg planlegger å komme over sperregrensen.

Nå setter hun av gårde i en liten, lysegrønn elbil med rekke vidde på 400 kilometer, og med kommunikasjonsrådgiver er Mona Lindseth som sjåfør. Partilederens smilende ansikt og signatur på karosseriet skal lokke frem velgere og sympatisører som deler partiets mål om en ny blågrønn regjering, bestående av Høyre, KrF og Venstre.

Vil kjøre landet rundt

Men skal det være håp om ikke-sosialistisk flertall, må Venstre vinne tilbake tapte velgere og komme over sperregrensen.

– Vi skal kjøre hele landet rundt, møte masse små- og gründerbedrifter, delta på festivaler og arrangement hvor det er Venstre-folk, sier hun.

– Hvordan skal dere unngå kollaps, både for bil og passasjer?

– Vi har blinket ut ladestasjonene, så der vil vi uansett måtte ta en pause, sier Lindseth.

Mener de har fått stort gjennomslag

Selv om meningsmålingene gjennomgående viser at partiet har tapt på å være en del av grunnlaget for den blåblå regjeringen, mener partiledelsen at de har et solid regnskap å legge frem.

– Det politiske regnskapet savner sidestykke, sier nestleder Terje Breivik.

Mer miljøvennlig samferdsel, satsing på jernbane, ny belønningsordning for sykkelveier, grønt skatteskifte med økt el- og mineralolje, satsing på skole og utdanning med flere studentboliger, flere studieplasser, økt lærertetthet og 11 måneders studiestøtte er noen av pluss postene i partiets regnskap.

Partiet mener også at det «i sin helhet» har fått gjennomslag for målsettingen om en «en mer human innvandrings- og asylpolitikk ...» – i samarbeid med bl.a. Frp.

Vil ikke love støtte til borgerlig regjering

Nå går partiet til valg på fortsatt borgerlig regjering, og primært en blågrønn regjering. Hvordan de skal få Frp ut og Venstre og KrF inn, er de mindre interessert i å snakke om, utover at valgresultatet blir avgjørende.

– Vi vil ha et størst mulig Venstre for å sikre et borgerlig flertall. Så skal vi sette oss ned og snakke sammen etter valget, sier Venstre-ledelsen.