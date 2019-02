Trond Giske reagerer på fremstilling av video som førte til bekymringsmelding

Torsdag kveld publiserte VG nyheten om en ny bekymringsmelding som var sendt fra en tillitsvalgt i Fagforbundet om Trond Giske.

Bakgrunnen var en kort video fra utestedet Bar Vulkan på Grünerløkka i Oslo, som viser Trond Giske dansende tett inntil en ung kvinne natt til søndag.

Hendelsen skal ha skjedd samme dag som den tidligere nestlederen ble innstilt til et nytt toppverv i Trøndelag Ap, noe som har ført til sterke reaksjoner.

Bakgrunnen er at mange mener det er for tidlig for et Giske-comeback etter at han trakk seg fra nestledervervet på grunn av varslingssaker mot ham for litt over ett år siden. Varslene handlet om upassende oppførsel mot unge kvinner.

– Helt i strid med realitetene

Den siste bekymringsmeldingen ble også omtalt i Aftenposten og flere andre medier.

Giske var ikke tilgjengelig for kommentar torsdag kveld, men i et Facebook-innlegg fredag morgen svarer Trond Giske. Han ber VG beklage det han kaller et «helt urimelig» oppslag.

– «Bekymringsmeldingen» kom ikke fra kvinnen som danser på videoen. Den kom fra en mann som hadde sett videoen på nett og som leverer inn det han kaller et «varsel» uten å konferere med kvinnen og uten å ha vært til stede. VG gjengir mannen syn på hvor forferdelig min oppførsel er, en framstilling helt i strid med realitetene, skriver Giske på Facebook.

Fagforeningsleder sendte bekymringsmelding til partiledelsen

Det var Knut Sandli, nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, som sendte bekymringsmeldingen. Han sa til Aftenposten at i går at han ikke har vært i kontakt med kvinnen selv.

Kvinnen selv omtaler hendelsen slik:

– Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra, sa hun til VG.

Overfor NRK avdramatiserer kvinnen hendelsen, og understreker at det var en hyggelig tone og at det var hun og venninnen som tok kontakt med den profilerte AP-politikeren.

Trøndelag AUF og valgkomiteen i Trøndelag Ap skal fredag ha ekstraordinære møter i forbindelse med den nye bekymringsmeldingen. Det bekrefter valgkomitéleder Jorodd Asphjell overfor TV 2.

– Møtet har bakgrunn i det som er kommet fram i mediene rundt Giske det siste døgnet, sier han.

– Ville ta selfies

Giske er kritisk til VGs fremstilling av saken.

– VGs sak tegner det stikk motsatte bildet av hva som var virkeligheten. Ikke var det noen person som hadde opplevd å bli behandlet ugreit. Videoen viste heller ikke dette, skriver han.

I innlegget beskriver han selv kvelden, at han hadde vært hos en kollega på middag og deretter dro på nabopuben.

– Der var det et konstant trykk om å få ta selfier og bilder, menn og kvinner som ville ha bilde eller video av meg sammen med seg selv eller med venner, skriver han.

– Burde ikke sagt ja

Giske erkjenner at han kanskje ikke burde sagt ja til dette.

– Normalt ville det vært helt uproblematisk. Men med det bakteppet som er akkurat nå, burde jeg ikke sagt ja til det. Det hadde vært lureste å ikke være der i det hele tatt.

Han skriver at VG har «overtrådt de presseetiske grensene, og bør beklage saken».

– Jeg respekterer at det kan være ulike meninger om jeg bør bli valgt til verv. Men selv i det store trykket som er mot meg akkurat nå, må det gå noen presseetiske grenser, skriver han.

VG-redaktør: Gjenga presise gjengivelser

VG viser til svaret sjefredaktør Gard Steiro ga til NRK sent torsdag kveld, skriver NTB.

– Kjernen i saken er en bekymringsmelding. Den er gjengitt fordi den har offentlig interesse mens det pågår en strid knyttet til Giskes posisjon i partiet. VG ga en presis og kortfattet beskrivelse av hva videoen viser, men valgte av hensyn til de involverte ikke å publisere den. I tillegg kontaktet VG kvinnen på videoen, sa Steiro til NRK.

Han forteller at kvinnen ikke ønsket å bli sitert på noe annet enn det som kommer frem i VG.

– Kvinnen fikk lest opp VGs artikkel i sin helhet før publisering. Hun hadde ingen innvendinger. I dette tilfellet har altså ikke VG gjort annet enn å viderebringe presise gjengivelser og forhåndsgodkjente sitater fra de involverte parter. Giske valgte å ikke uttale seg, sier Steiro.