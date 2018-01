Høyre i samtaler med politiet nå i Unge Høyre-sakene

Det får Aftenposten bekreftet onsdag ettermiddag.

Advokat Ellen Holager Andenæs sier hennes klient, en 20 år gammel jente som omfattes av et varslene mot Kristian Tonning Riise, reagerer på dette.

– Min klient synes ikke det er greit at Høyre gir opplysninger i hennes sak til politiet, sier Andenæs.

Advokat Runar Homble i Homble Olsby sier til Aftenposten at det er vanskelig for Høyre å gjøre noe annet enn å samarbeide med politiet.

– Når politiet nå har iverksatt etterforskning, vil det etter mitt syn være lite skjønnsomt av ledelsen i Høyre å ikke frivillig bidra til å opplyse et mulig straffbart forhold. Dette gjelder selv om ledelsen har lovet varslerne anonymitet, sier Homble.

– Ser på det som et nytt overgrep

Holager Andenæs sier hun skjønner at Høyre «er i en vanskelig posisjon».

– Jeg forstår at Høyre er i en vanskelig posisjon når politiet forlanger opplysninger, men jeg appellerer likevel til Høyre om at de ikke gir ut opplysninger om min klient når hun uttrykkelig motsetter seg dette, sier Andenæs.

– Jeg vil se på det som et nytt overgrep hvis hun eksponeres for etterforskning.

Ellen Holager Andenæs sier hun først og fremst ber politiet om å vie hensyn.

– Jeg appellerer først og fremst til politiet om å bruke sitt gode skjønn. For politiet plikter ikke å gå videre i denne saken og plage min klient.

– Nødt til å samarbeide

John-Ragnar Aarset sier til Aftenposten at Høyre er nødt til å samarbeide med politiet

«Jeg har stor forståelse for at jenta er i en vanskelig situasjon. Det er jeg lei for. Men vi er nødt til å samarbeide med politiet når de nå har tatt kontakt med oss,» skriver Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset i en SMS til Aftenposten.

Han har tidligere uttalt at Høyre ikke vil anmelde sakene de er blitt varslet om. Kvinnene det er snakk får juridisk bistand slik at de selv kan vurdere hva de vil gjøre med saken.

Men, i en SMS til Aftenposten mandag, bekreftet Aarset at Høyre er åpen for å samarbeide med politiet:

«Vi har registrert at statsadvokaten har bedt politiet undersøke ett av forholdene som har kommet frem om Kristian T. Riise. Av hensyn til varslerne har vi hele tiden sagt at vi ikke vil ta kontakt med politiet på eget initiativ, men vi vil selvsagt samarbeide med politiet dersom de tar kontakt med oss», skriver Aarset.

Advokat: Høyre plikter å finne ut hva som har skjedd

Advokat Homble er enig med Aarset i at Høyre må samarbeide med politiet.

Samtidig sier Homble at det for Høyre vil være vanskelig å holde et løfte om anonymitet også overfor de varslene gjelder, uten å komme i konflikt med loven. Dette gjelder også overfor Riise, selv om han ikke lenger er leder av Unge Høyre.

Etter dagens likestillings- og diskrimineringslov, paragraf 13, er ledelsen i organisasjoner pliktig til å forebygge og forhindre seksuell trakassering.

– Slikt forebyggende arbeid vil normalt innebære at ledelsen må klarlegge hva som har skjedd når det varsles om seksuell trakassering. For å klarlegge dette, vil det normalt være nødvendig å snakke med den det er varslet om, her eksempelvis Riise. Først når man har funnet ut hva som har skjedd, vil ledelsen få et godt grunnlag for å kunne iverksette tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen, sier Homble.

Han legger til at det kan også være nødvendig å reagere mot den som har brutt reglene, for å hindre gjentagelse og bygge en kultur der det er tydelig at seksuell trakassering ikke tillates.

– Det er følgelig ikke lurt av Høyre å love varslerne anonymitet.

Hendelse i 2014

Bakgrunn for at Aarseth onsdag var i samtaler med politiet, er at statsadvokaten har bedt politiet vurdere om det er grunnlag for å starte etterforskning av én konkret anklage mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Undersøkelsene gjelder opplysninger i Aftenposten 12. januar om at Riise hadde seksuell omgang med en svært beruset 16-åring på et fylkesårsmøte i Unge Høyre i 2014.

Riise var sentralstyremedlem og invitert gjest fra Unge Høyre sentralt på fylkesårsmøtet. Tre måneder senere ble han valgt til Unge Høyre-leder, i juni 2014. I 2016 ble han gjenvalgt.

