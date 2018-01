Idet regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre startet på Jeløya tirsdag, svarte Solberg et ubetinget ja på spørsmål om det kan bli endringer i organiseringen av Regjeringen hvis Venstre går inn.

– Når du går inn i forhandlinger og skal sette sammen en regjering, så må du se på hvordan departementene er satt sammen. Jeg har alltid vært tilhenger av å være fleksibel i en regjering, sa Solberg da hun møtte pressen sammen med partilederne i de to andre partiene.

Statsministeren antydet at nye statsrådsstillinger kan bli opprettet for å knyttes til en reform eller et spesielt prosjekt.

– Det vil være noen saker som er høyt på dagsordenen i enkelte perioder, og som kanskje krever at du har en statsråd som har hovedfokus på det. Kanskje vi har noen så store prosjekter at det betyr at vi bør ha noen som har hovedfokus på det, sa hun.

Solberg utelukket heller ikke endringer i strukturen på departementene, men la til at hun ikke er «sterk tilhenger av nye departementer.»

Sentrale kilder i Venstre har i forkant av forhandlingene tatt til orde for å for eksempel samle ansvaret for fornybar energi og grønne arbeidsplasser under én statsråd.

Flere ønsker også å flytte ansvaret for integrering vekk fra Listhaug over i en annen ministerpost, for eksempel til en barne-, likestillings- og integreringsminister.

Garanterer ikke enighet

Hvor lenge ledelsen i de tre partiene blir sittende på Hotell Jeløy Radio før de håper å komme frem til en regjeringsplattform, er noe usikkert.

– Vi har et godt grunnlag for forhandlinger. Det er mange saker vi har funnet enighet på, sa Solberg.

– Vi vet ikke om vi blir enige, sa hun.

Frp-leder Siv Jensen understreket at arbeidet de går i gang med, ikke er noe venstrehåndsarbeid.

– Det blir en spennende og krevende start på det nye året å skulle sette seg ned og forhandle om en mulig ny regjeringsplattform, sa hun.

Lite konkret om hvorfor hun vil ha Venstre inn

Jensen svarte ikke konkret på spørsmål fra Aftenposten om hvilken fordel Frp har å få Venstre med inn i regjeringen.

– Frp har fordel av å samarbeide med flere partier for å få gjennom vår politikk. De siste fire årene har vi vært helt avhengige av å samarbeide med KrF og Venstre for å få gjennsomslag for politikken Frp er opptatt av, sa hun.

En ringerunde Aftenposten foretok til Frps fylkesledere før jul, ga tydelige signaler om at flere av dem ikke ser de helt store fordelene med å få Venstre inn i Regjeringen. Dessuten ga noen av dem tydelige signaler om ikke å røre Sylvi Listhaugs posisjon.

Olje og klima en nøtt

Jensen, Solberg,Trine Skei Grande og de andre som skal forhandle om en ny regjeringsplattform, ble møtt av demonstranter fra Natur og Ungdom.

– Trine skei Grande, ta klimaansvar for landet, var ordlyden på en av plakatene.

Oljeutvinning, vern av sårbare områder og klimaavgifter blir en av hovedutfordringene i forhandlingene.

– Jeg synes også det er viktig å ha forutsigbare rammebetingelser for enhver næring, også oljenæringen vår. Jeg mener det er viktig å si ifra om hvilken retning vi skal gå, men så er det også viktig å si at noen områder er så sårbare at de trenger å vernes. Og den lille lista har jeg garantert med meg i baklomma, sa Grande før hun gikk til forhandlingsbordet.

Jeløy-forhandlinger forstyrres av Trump

Arbeidet med «Jeløy-erklæringen» vil bli forstyrret av at Høyre-leder og statsminister Erna Solberg 10. januar besøker USAs president Donald Trump, mens Frps leder, finansminister Siv Jensen, skal møte i høring om Meyer/SSB-saken på Stortinget samme dag.

Solberg kommer til å være fraværende i to og en halv dag på grunn av USA-besøket.

Etter sonderinger høsten 2013 satt Frp og Høyre ti dager på Sundvolden hotell på Sundvollen i Buskerud før de kunne legge frem sin regjeringsplattform, Sundvolden-erklæringen.

Men som Trine Skei Grande tidligere har uttalt, det er ikke sikkert tre partier blir sittende i femten dager. Hun begrunner dette med langvarige samtaler og sonderinger i fjor høst i tillegg til at de tre partiene har stått sammen om en rekke innstillinger i Stortinget de siste fire årene.

Ny regjering på plass 19. januar?

Ifølge en intern plan håper de tre partiene å bli ferdig tidsnok til at Solberg-regjeringen kan utvides i uke 3. I så fall kan fredag 19. januar bli en sannsynlig dato for å utnevne nye statsråder, hvis det ikke innkalles til ekstraordinært statsråd en annen ukedag enn fredag.

Foruten at Venstre da eventuelt får nye folk inn i Regjeringen, vil Høyre og Frp miste noen av sine. I tillegg vil Erna Solberg sannsynligvis foreta rokeringer.

