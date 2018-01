For ordfører Rita Ottervik hjemme i Trondheim kom Trond Giskes beslutning som en overraskelse søndag kveld. Etter å ha summet seg litt, slår hun fast at Giske nå har lagt til rette for at partiet kan gå videre.

Det skriver Adresseavisen.

– Jeg forstår fryktelig godt at han har tatt denne beslutningen. Han har stått i et umenneskelig press i flere uker med familien sin. Det tar på og jeg forstår at han har kommet til denne konklusjonen, sier Ottervik.

Krever opprydding

Ordføreren mener Giskes beslutning gagner Arbeiderpartiet.

– Samtidig er han med dette med å legge til rette for at partiet kan gå videre. Partiet må nå sette i gang et opprydningsarbeid, ikke minst rundt stortingsgruppen.

– Hva mener du med det?

– Dette er ikke bare snakk om #metoo. Stortingsgruppen er en gruppe som må ta på alvor at de er et lag og må stå sammen. De må snarest finne en arbeidsform som er til beste for partiet. Jeg tror ikke resten av landet aksepterer den arbeidsformen vi har sett der den siste tiden, sier Ottervik.

Roser Støre

Ottervik roser partileder Jonas Gahr Støre for hans håndtering av situasjonen.

– Jeg er glad for at partilederen har behandlet dette på en veldig ordentlig måte. Han har vært seriøs og fått lagt til rette for denne løsningen og en prosess videre som vik stå seg for ettertiden. Selv om det er en kostnad ved at det går for mange dager, har han ikke akseptert en lettvint behandling, påpeker Ottervik.

– Trond kommer tilbake

Ottervik vil ikke gi noen vurdering om Giske nå faller for egne handlinger eller om hun mener Giske er presset ut av motstandere og mediene, slik noen har hevdet de siste dagene.

Ottervik er overbevist om at Giske på ingen måte er ferdig i politikken.

– Han er samfunnsengasjert, fortsatt stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag og vil fortsatt engasjere seg. Han er ikke ferdig i politikken.

– Tror du Giske kan komme tilbake i sentrale tillitsverv for Arbeiderpartiet?

– Vel. Vi har en statsråd i dag som, ut ifra det jeg vet, har verre ting på seg enn Trond. Tiden får vise om det kan skje, sier Ottervik.

Karianne Tung: – Sint og lei meg

AP-leder i Trøndelag, Karianne Tung, sier dette om avgangen:

– Trond setter hensynet til familien og partiet først. Jeg skjønner godt at dette er blitt altfor vanskelig å stå i for Trond og familien hans. Det har vært en umenneskelig byrde for han og de nærmeste. Trond har så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg. Det gjør meg egentlig både sint og lei meg, skriver hun i en SMS.

Og fortsetter:

– Når det er sagt – håper jeg partiet vil ta de nødvendige grep for at varslersakene blir håndtert riktig, og at det ryddes opp. Partiet kan ikke fortsette å bli preget av maktkamp slik vi har sett de siste dagene.

Ber Trond få ro

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol fra Stjørdal og gruppeleder i Ap, Anne Marit Mevassvik ber nå om at Giske får ro:

– Trond satte hensyn til sin familie og til partiet først. Det var riktig i denne, for alle, vanskelige situasjonen, skriver Kjerkol i en SMS til Aftenposten.

– Krisen er ikke over

Ap-topp og leder for hovedutvalget for transport i Trøndelag fylkeskommune, Per Olav Hopsø, mener Giske og familien har stått i et vanvittig kjør den siste tiden. Han håper Giskes beslutning bidrar til ro for dem.

– For partiets del har det også vært veldig krevende. Med Tronds beslutning i kveld kan vi forhåpentligvis gå videre og se på hvordan vi skal få partiet tilbake dit vi ønsker oss. For Arbeiderpartiets krise etter valget er ikke nå løst. Det har kommet frem mye annet før og i kjølvannet av denne saken som viser at det trengs en real opprydning til for at vi skal være det partiet vi ønsker å være

– Det eneste rette

Ståle Vaag i Trøndelag Ap mener Giske ikke hadde noen vei utenom å trekke seg slik saken har utviklet seg.

– Det eneste rette for alle parter var nå at han trakk seg som nestleder på permanent basis. Dette av hensyn til varslerne, seg selv, familien og partiet, sier Vaag til NTB

Han mener at det har vært umulig for partiet både sentralt, regionalt og lokalt å sette politisk dagsorden slik situasjonen har vært.

– Partiet må nå få all fokus på politikken igjen, og Tronds beslutning om å gå av som nestleder er et steg i den retning. Når det gjelder den øvrige ledelsen i partiet, har jeg tillit til at de vil utføre sine plikter, som medlemmene har satt dem til å gjøre, på en tilfredsstillende måte, sier Vaag.