Lørdag ettermiddag er det ventet at 10.000 mennesker vil demonstrere mot Erna Solbergs «abortlovflørt» med KrF, og eventuelle endringer i abortloven.

Det er planlagt demonstrasjoner i 33 byer, blant annet Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, samt på mindre steder som Stjørdal, Volda/Ørsta og Bø.

I hovedstaden er det av arrangørene anslått at omkring 6000 kvinner og menn samles for å protestere. I tillegg vil det bli holdt støttemarkering for abortloven i Sverige.

Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Det er Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar som står for arrangementet i flere av byene. De tror demonstrasjonen kan bli like stor som da over ti tusen gikk i 8. mars-tog mot regjeringens forslag om reservasjonsretten.

Årsaken til at tusenvis nå tar til gatene er at statsminister Erna Solberg (H) har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivningen for å få KrF med i regjering. Krf-nestleder Kjell Ingolf Ropstad utfordret statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre på å fjerne eller endre paragraf 2c i abortloven. Denne paragrafen åpner for abort etter 12. uke hvis «det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom».