I løpet av vinteren har tilsammen 10 av Aps fylkeslag vedtatt varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe). AUF har lykkes med en langsiktig strategi for å snu partiet. Det kan bety flertall for vern på landsmøtet til våren.

Snur Ap, er det solid flertall på Stortinget for varig vern.

AUF-leder Mani Hussaini sier til Aftenposten at ungdomspartiet vil ha denne saken opp på landsmøtet neste år og dermed endre kompromisset fra landsmøtet i 2017.

Da ble det vedtatt å konsekvensutrede oljevirksomhet i deler av Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er dette Ap gikk til valg på i programmet som i utgangspunktet gjelder til 2021, men landsmøtet kan suverent bestemme noe annet.

Lederen av Fellesforbundet, Jørn Eggum, varsler at han ikke gir seg uten kamp.

Olav Olsen

– Det vil være fylkesårsmøtene i 2019 som vil være grunnlaget for behandlingen på neste landsmøte, sier han, og mener at det også der kommer til å bli omkamp i noen av de fylkene som i dag har sagt ja.

Eggum er medlem av Aps sentralstyre.

– Det er ikke nye store prosjekter etter 2021. Fellesforbundet representerer de som bygger ut oljevirksomheten, nemlig leverandørindustrien. Vi er avhengig av at oljeselskapene får nye leteområder, og at de finner noe for å sikre arbeidsplassene, sier han.

Les Bjørn Stærk: Ap og Høyre når ikke miljømålene

Tapte på LoVeSe-standpunktet

AUF-lederen sier at ettervalgsundersøkelsene viste at mange av dem som forlot Ap til fordel for Sp og SV, gjorde det fordi de var misfornøyde med miljøpolitikken.

Spørsmålet om oljeboring i Lofoten blir et viktig tema på AUFs sommerleir på Utøya som starter onsdag.

Jan Tomas Espedal

Fakta: Oljeboring i Lofoten Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har rast siden midten av 1970-tallet. * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her. * Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land være petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. * De andre partiene på Stortinget – Senterpartiet, SV, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne – vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene. * Motstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæring og turisme ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener faren for uhell er svært liten. * Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.

– Vern av LoVeSe er en tung symbolsak. Det er viktig for at vi skal komme videre med andre miljøsaker at denne ryddes av veien, sier AUF-lederen.

Han mener moderpartiet har markert seg på en rekke gode miljøsaker, men at spørsmålet om oljevirksomhet i dette følsomme området gjør at man ikke får dette frem.

Les også: Støre ser positivt på samarbeid med MDG

Ser også verneinteresser

Fellesforbundets mann er ikke av samme oppfatning.

– Når krybben er tom, bites hestene. Det er et godt ordtak. Vi vil som nasjon stå overfor valget om å minske velferden eller utvinne mer olje og gass, sier Jørn Eggum.

– Men det er klart at det finnes ukjente faktorer her, nemlig etterspørselen etter olje og gass og utviklingen av fornybar energi. Jeg tror ikke landsmøtet i partiet i 2019 vil vedta full fredning, men det kommer også an på signalene fra de berørte kommunene. Vi skal ha respekt for at dette er en miljømessig utfordring, sier Eggum, som legger til at det er større optimisme i olje- og gassnæringen nå enn for ett år siden.

Hussaini sier at AUF og de andre i Ap som nå er for varig vern av LoVeSe, ikke er imot oljevirksomhet, men at disse meget følsomme områdene må vernes. Han mener at partiet må finne tilbake til profilen der man kombinerte vekst og vern.