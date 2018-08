Det siste døgnet har han ikke bare gått av som statsråd. Han har like mye annonsert ambisjoner om å komme tilbake i toppolitikken.

Statsminister Erna Solberg ga ham god drahjelp ved å rose ham opp i skyene, både som fødselshjelper for den blåblå regjeringen, og for innsatsen som fagstatsråd.

Og hun signaliserte at døren til Regjeringen igjen kan åpne seg.

– Jeg ser frem til å fortsette å samarbeide med deg i fremtiden. Dette er ikke et farvel til politikken, sa hun.

Selv avviser Solvik-Olsen at han har søkt om ny statsrådspost så snart han er tilbake fra USA.

– Ingen har frikort til en plass i Regjeringen eller en posisjon på dette nivået. Men jeg er ikke lei av Regjeringen. Tiden var kommet for å ta større ansvar i familien. Det skal jeg oppfylle, sier 46-åringen fra Time på Jæren, som nå står uten jobb og stortingsplass.

– Må finne noe som gir inntekt

– Hva skal du gjøre og leve av?

– Jeg vet ikke. Jeg må ut og finne noe som gir inntekt, sier han. Nå går ferden til Alabama med to barn og kona som har fått jobb som barnelege.

– Er du klar for comeback på Stortinget fra 2021?

– Jeg utelukker ikke at det blir aktuelt en gang i fremtiden, men om det blir i 2021 eller 2025 vet jeg ikke. Det må vi vurdere når den tiden kommer. Men jeg sier ikke dette for å varsle omkamp eller å dytte ut noen av dem som sitter der i dag. De som i dag representere Frp fra Rogaland gjør en god jobb.

– Men jeg ser for meg at jeg kommer tilbake på Stortinget en gang til før jeg blir pensjonist, legger han til, vel vitende om at den nye regjeringskabalen åpner for diskusjoner om partiets fremtidige ledelse.

Så langt har Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale vært hyppigst nevnt. Men signalene fra Solvik-Olsen tyder nå på at det kan bli minst tre som vil melde seg på som Jensens arvtager.

– Stiller hvis partiet ønsker meg

Første veikryss er sentralstyremøtet mandag. Formelt er han valgt til nestleder frem til vårens landsmøte uansett hvor på kloden han befinner seg. Men Solvik-Olsen ønsker en åpen vurdering og støtteerklæring for at han skal fortsette i vervet.

– Hvis sentralstyret finner det uhensiktsmessig at nestlederen bor i USA, så har jeg ingen problemer med å trekke meg. Hvis de ønsker at jeg skal fortsette, vil jeg fortsatt bidra med råd og vurderinger.

– Vær ærlig: Har du en drøm om en gang å bli Frp-leder?

– Den diskusjonen tenker jeg ikke så mye på. Det som er viktig er at vi trekker sammen som et lag. Jeg har lyst å være med å bidra. Men det er ikke slik at enten blir jeg leder eller så forsvinner jeg. Siv gjør en formidabel jobb og jeg håper hun fortsetter i mange år.

– Tar du gjenvalg som nestleder på landsmøtet våren 2019?

– Det tror jeg vi skal ta når det nærmer seg. Jeg har vært med veldig lenge og fått tillit som statsråd, stortingsrepresentant, fylkesleder og rådgiver. Det er ikke tittelen på vervet som betyr noe lenger.

– Hvis partiet ønsker meg som nestleder stiller jeg. Men jeg har ikke noe behov for kampvotering. Det blir ingen sure miner fra meg om partiet bestemmer seg for at det trenger noe annet.

– Hvor vil du plassere deg i forhold til den populistiske «rett-fra-leveren» fløyen og de mer samarbeidsorienterte liberalistene?

– Jeg godtar ikke at det er fløyer i partiet. Men det er ulike personer som kommenterer saker ulikt. Jeg er en moderat person når jeg uttrykker meg.

– Når noen sier at de får «tusenvis» av henvendelser, sier jeg at jeg får «noen».

– Jeg tror på hardt arbeid og å vise resultater fremfor å skryte av det du skal gjøre, legger han til.

– Er du for stram innvandringspolitikk?

– Ja, men ikke for å stenge grensene. Vi skal hjelpe folk i nød. Men vi må ha en asyl- og innvandringspolitikk som er bærekraftig for velferden, slutter Solvik-Olsen er beryktet for å jobbe og sende e-poster midt på natten.

Nå puster mange medarbeidere lettet ut fordi tidsforskjellen til USA gjør at de fleste henvendelsene fra ham vil komme i arbeidstiden.

– Hvis kona er på vakt, legger jeg meg gjerne 0200–0230, og står opp i 0600–0700-tiden, medgir han.