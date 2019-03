Siv Jensen har ikke snakket med Tor Mikkel Wara etter at han tok permisjon som justisminister torsdag.

– Jeg har hatt tett kontakt med dem som bistår han. Han trenger naturlig nok litt ro, og ikke å bli dynget ned med masse telefoner. Men jeg har hatt tett kontakt med dem som bistår han for å forsikre meg om at han har det best mulig, sier Siv Jensen til Aftenposten.

De som bistår han er Sigbjørn Aanes og Ole Berget, som har tatt ferie fra jobben for å støtte Wara og hans familie. Det synes Siv Jensen er uproblematisk.

– Jeg har et håp om å få snakket med han selv i løpet av helgen.

– Vi er preget, alle sammen

Lørdag formiddag talte partilederen i Fremskrittspartiet til landsstyret i partiet, blant annet om gjengkriminalitet, IS-farere og viktigheten av ikke å bygge ned oljesektoren. Men det alle er opptatt av, er situasjonen rundt partiets permitterte justisminister.

– Vi er preget, alle sammen. Av at en god kollega har kommet i en så sjokkartet situasjon. Jeg tror alle er egentlig litt i sjokk, og mange er lei seg. Først og fremst er vi opptatt av å sende varme tanker til Tor Mikkel og hans familie.

– Fylkeslederen i Oslo omtalte Waras siktede samboer Laila Anita Bertheussen som et offer i saken i dagens Klassekampen. Hva mener du?

– Den typen spekulasjoner mener jeg vi ikke skal begynne med. Politiet har tatt ut en siktelse, det er politiet som etterforsker, ikke vi.

– Hva tenker du om at de som sto bak teaterforestillingen Ways of Seeing nå også er siktet?

– Det er en politivurdering jeg ikke har noen mening om.

– Ikke flaut for Frp

Jensen avviser alle spekulasjoner om Tor Mikkel Waras fremtid i regjeringen, og henviser til at det kun er gått to dager siden permisjonen. Wara er den femte justisministeren fra Frp som har gått av eller tatt permisjon siden partiet kom i regjering.

– Er det litt flaut for Frp at denne posten er i spill nok en gang?

– Nei, det er det ikke. Det er mange ulike årsaker til at vi over fem og et halvt år har hatt utskiftninger, mange av disse er det helt naturlige forklaringer på.

Det er ingen tvil om at Høyre også har lyst på justisministerposten, sa Erna Solberg til Aftenposten fredag.

– Er det nødvendigvis slik at Frp fortsatt skal ha justisministerposten?

– Det er altfor tidlig å begynne med alle disse spekulasjonene. Men Frp har hatt justisministerne så lenge vi sittet i regjering, og det er i utgangspunktet en ferdlg lagt fordeling mellom partiene

Har fått flytte hjem igjen

Heiko Junge / NTB scanpix

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til NTB at de i helgen går gjennom analyser av materialet i etterforskningen av justisminister Tor Mikkel Waras siktede samboer.

– Vi arbeider med etterforskningen videre gjennom helgen og vil gjennomgå analyser av materiale. Siktelsen er fremdeles den samme, sier PSTs seniorrådgiver Martin Bernsen til NTB.

Han bekrefter at undersøkelsene i eneboligen på Røa i Oslo er ferdigstilt og at Bertheussen og justisminister Tor Mikkel Wara nå kan flytte hjem igjen.