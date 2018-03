Om KrFs landsstyre ender på å støtte mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug, vil partiet straffes med en umiddelbar dupp på meningsmålingene, advarer Bjarte Ystebø.

Han er mannen bak den kristenkonservative organisasjonen Kristenfolket og assisterende redaktør i den kristne ukeavisen Norge IDAG.

– Det vil bli vanskelig å løfte seg opp igjen. Jeg tror det kan være over og ut for KrF som et landsdekkende parti, sier Ystebø til Aftenposten.

– Vanskelig å forsvare overfor historiens domstol

Han tolker det som nå skjer som en videreføring av Knut Arild Hareides valgkampløfte.

– Hareide gikk til valg på å bli kvitt Sylvi Listhaug. Nå ser han en anledning til å få henne ut, mener Ystebø.

Han mener en av grunnene til at det gikk så dårlig med KrF i høstens valg var at man gjorde Sylvi Listhaug til sin hovedmotstander. Selve Facebook-posten som startet det hele kaller Ystebø «storm i et vannglass».

– Koblingen til 22. juli er gjort av vond vilje mot statsråden. Det burde være tilstrekkelig når Listhaug har beklaget dette, mener han.

Ystebø viser til at regjeringer tidligere er blitt felt på grunn av viktige saker som Kings Bay og gasskraft.

– Om man nå feller en regjering på grunn av en Facebook-oppdatering er det vanskelig å forsvare overfor historiens domstol, mener Ystebø.

– Dårlig sikt fra Oslo-tåken

Mandag morgen oppfordret Erik Lunde, gruppeleder i Oslo KrF og vara til sentralstyret, til å ha respekt for partiets avgjørelse:

– Tillegg ingen motiver de ikke har, og ha respekt for at folks overbevisning er et resultat av nøye overveielse. Da kommer det til å gå bra, skriver Lunde på Facebook.

Ystebø, som tidligere var aktiv i KrF, skriver i en kommentar under innlegget:

«Jeg tror det aldri har vært dårligere sikt fra Oslo-tåken til bedehusland på Vestlandet», skriver Ystebø, som også tidligere har vist sin støtte til Listhaug.

I forkant av det ekstraordinære landsstyremøtet mandag har flere fylkesledere uttalt at tilliten til Listhaug er «tynnslitt». Andre mener hun bør få en ny sjanse.

Fylkesleder i Sogn og Fjordane Trude Brosvik mener Ystebø tegner et feil bilde av hvor KrF-ere på Vestlandet står i denne saken: «Eg er også på vestlandet, men får i stor grad råd med motsett forteikn», skriver hun.