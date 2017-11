Viken ble vedtatt at Stortinget før sommeren, men opposisjonen ønsket omkamp om sammenslåingen og har fridd til KrF.

KrF vender imidlertid tommelen ned for opposisjonens forslag. Det bekrefter KrFs kommunalpolitiske talsperson Torhild Brandsdal.

KrFs fylkeslederne i Buskerud og Østfold har ønsket å stoppe reformen, men vant altså ikke frem overfor egen stortingsgruppe. KrF-ere i de to fylkene har foreslått at Viken ble delt i to, ved at vestre del av Akershus gikk sammen med Buskerud, mens den østlige delen gikk sammen med Østfold.

KrFs stortingsgruppe har hatt en diskusjon om det er mulig å stoppe opprettelsen av Viken-regionen, men la resten av Regjeringens regionreform bestå, men har altså landet på ikke å røre opprettelsen av Viken.

KrF er samtidig tydelig på på at Viken, og de andre 10 nye fylkene/regionene regionene må få flere oppgaver i forbindelse med reformen.

De nye regionene, eller fylkene, skal tre i kraft i 2020.