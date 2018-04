Fremskrittspartiets landsmøte har merket seg at den danske regjering nylig har fremlagt en omfattende plan mot såkalt gettofisering som i stor grad også er støttet av det danske sosialdemokratiske partiet. Selv om forholdene er noe ulike mellom Norge og Danmark ber landsmøtet Frps stortingsgruppe gå nøye gjennom de ulike tiltak i planen for å identifisere hvilke tiltak som det kan være fornuftig å gjennomføre også i Norge for deretter å få regjeringen til å følge disse opp eller ved å fremsette disse tiltak i et representantforslag.

Foreslått av Oslo Fremskrittsparti som tidsaktuell resolusjon.