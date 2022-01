Politiet innstiller søket etter sjarkforliset utenfor Gamvik

Søket etter Reidar Nilsen, som er savnet etter forliset utenfor Gamvik søndag, innstilles.

Arkivbilde av Reidar Nilsen, tidligere leder av Norges Fiskarlag. Han er savnet etter at en sjark havarerte utenfor Gamvik søndag 9. januar, og politiet har besluttet å innstille søket. Hans sønn, som var med om bord, er funnet død. Bildet er tatt under Fiskarlagets landsmøte i Trondheim i 2021.

NTB

12. jan. 2022 10:09 Sist oppdatert 9 minutter siden

– Vi har dessverre kommet til den vanskelige beslutningen å måtte avslutte søket etter den savnede Reidar Nilsen, opplyser jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen i Finnmark politidistrikt.

Politiet og redningsmannskaper har siden forliset lagt ned store ressurser for å finne den savnede for å kunne gi et svar og en grav til de pårørende, sier han videre.

– Søksforholdene er svært krevende, og med værutsiktene framover vil det ikke la seg gjøre å fortsette søket uten risiko for letemannskaper.

Store ressurser har deltatt i søket

Det er gjennomført strandsøk, og det er søkt med både Sea King redningshelikopter, ROV-undervannsrobot og drone. Dersom det kommer nye opplysninger om forliset, vil søket kunne gjenopptas.

– Vi vil takke alle som har bidratt i letingen etter den savnede. Frivillige mannskaper samt innleide ressurser har gjort en enorm innsats i et svært utfordrende oppdrag, sier Hansen.

Politiet vil nå etterforske saken parallelt med Statens Havarikommisjon for å finne svar på hvorfor båten forliste.

Bekymringsmelding

Reidar Hansens sønn Remi Andre Nilsen ble funnet omkommet søndag ettermiddag. De to var på vei til krabbefiske i Tanafjorden.

Søket startet etter at Hovedredningssentralen fikk en bekymringsmelding i 9.30-tiden søndag. Noen timer senere ble sjarken funnet på land.

– En bauta

Reidar Nilsen var leder for Norges Fiskarlag fra 2001 til 2013, som mottok meldingen om forliset med sorg.

– Reidar ledet organisasjonen i tolv år. Mange av oss samarbeidet tett med ham, og derfor er det spesielt trist å motta melding om et slikt forlis, sa leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø i en uttalelse.

Også fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) hyllet Nilsen og sa norsk fiskerinæring nå har mistet en bauta.