Ap-Stenseng avlyser omkamp om Kristiansand

Jonas Gahr Støre skal i krisemøte i Kristiansand mandag. Men beskjeden fra Arbeiderpartiets partisekretær er klar: – Beslutningen er fattet.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng avlyser omkampen om Kristiansand kommune.

Nå nettopp

Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke. Meld meg på

Ap-ordførerne i landets største byer gikk fredag til fullt opprør mot regjeringen. De krever at statsminister Jonas Gahr Støre snur, og at han lar være å splitte opp Kristiansand kommune.

Men Arbeiderparti-ledelsen og Senterpartiet står på sitt. Det er ikke rom for omkamp, varsler Aps partisekretær Kjersti Stenseng. Hun skriver likevel i en SMS til Aftenposten at hun har forståelse for at det er en vanskelig sak, og at det er delte meninger internt i partiet.

Hun viser til uttalelsen fra Ap-ordførerne:

«Jeg ser uttalelsen deres i dag og har forståelse for at dette er en vanskelig sak med ulike meninger. Beslutningen er fattet, prosedyrene og prosessen for det er kommunalministeren ansvarlig for», skriver hun.

Heidi Greni gir uttrykk for det samme. Hun er kommunalpolitisk talsperson i Senterpartiet.

Krass kritikk fra ordførerne

Fredag møttes ordførerne i storbynettverket i KS, som er kommunesektorens interesseorganisasjon. Ordførerne støttet Kristiansand kommune, som har motsatt seg oppdeling i tre mindre kommuner.

Møtet munnet ut i en sjelden uttalelse med krav om helomvending fra statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

I vedtaket heter det at ordførerne «reagerer sterkt på regjeringens overprøving av kommunale vedtak».

Oslos byrådsleder Raymond Johansen støtter uttalelsen.

– Jeg stiller meg bak uttalelsen som ble vedtatt i KS Storbynettverk. Så skal kommunalministeren, statsministeren og ordføreren i Kristiansand ha møter over helgen for å diskutere saken, og det tror jeg er klokt, uttaler han i en e-post til Aftenposten.

Johansen ønsket ikke å stille til intervju.

Oppfordrer Støre til å lytte

Ordfører i Trondheim Rita Ottervik (Ap) stiller seg også bak ordførernes opprør.

– Vi oppfordrer Jonas til å lytte til demokratiske folkevalgte organ, og å respektere det bystyret i Kristiansand har vedtatt. Det sender uheldige signal om man skal komme fra staten og overkjøre lokale demokratiske beslutninger, sier Ottervik.

Ottervik sier hun er motstander både av tvangssammenslåing og tvangsoppløsning av kommuner.

– Tvangen er problemet, sier hun.

Ottervik oppfordrer også Senterpartiet til å tenke seg om.

– Det må være mulig å sette seg ned å diskutere denne saken på nytt også for Senterpartiet. Jeg tenker at hvis de sier at de skal ha respekt for lokale folkevalgte sine beslutninger, så bør de også ha respekt for Kristiansand bystyre, sier hun.

Ble slått sammen med tvang

De tre kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand ble i 2020 slått sammen til den nye storkommunen Kristiansand. Motstanden var stor, spesielt i gamle Søgne.

Før jul sa kommunestyret i Kristiansand nei til folkeavstemning om å splitte opp.

Så kom regjeringens overraskende beslutning: Ved kommunevalget i 2023 skal innbyggerne i gamle Søgne og Songdalen få stemme over hvilken kommune de i fremtiden skal tilhøre.

Avviser at det er mulig å snu

Heidi Greni er derimot tydelig på at det ikke finnes noen snumulighet for Støre.

– Støre har vært krystallklar i media. Dette vedtaket var endelig og kommer til å bli gjennomført. Og så er det selvfølgelig helt opp til innbyggerne i Søgne og Songdalen om de ønsker å få kommunene sine tilbake. Men løftet fra regjeringen kommer til å bli holdt, sier hun.

Greni er 2. nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for Sp.

– Så du ser altså ikke muligheten for at Støre snur?

– Nei, det gjør jeg overhodet ikke, sier Greni.