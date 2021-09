Ti kjappe med Unge Venstre: – Det er mye tryggere å ha et weed-monopol

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark tok med en saks til intervjuet fordi det representerer Venstre godt. – Vi skal kutte klimagassutslippene, sier han.

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre, synes det er synd at rusreformen ble «drept».

Nå nettopp

1. Hva er du mest uenig med Venstre i?

– Landbrukspolitikken. Unge Venstre ønsker å bygge ned tollmurer og statlig subsidiering. Venstre tar en litt annen retning. De er mer opptatt av å beskytte norsk landbruk fra konkurranse.

2. Skal homoterapi være lovlig eller ikke?

– Det bør være ulovlig. Det er en forferdelig praksis. Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre det ulovlig.

3. Hvor bør vi sette grensen for selvbestemt abort?

– Uke 18. Vi skal fjerne abortnemndene slik at kvinnen kan bestemme selv. De aller fleste kvinner får jo godkjent abort, så hvorfor skal vi tvinge dem til å gå gjennom en nemnd? Det er helt unødvendig.

4. Hva er det viktigste dere vil gjøre for å løse klimakrisen?

– Kort sagt: Det skal være dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlig. Vi må også gjøre det FN ber oss om: stanse oljeletingen. Men da må vi også satse mer på fornybar energi, slik som vindkraft og havvind.

Fakta Sondre Hansmark (26) Leder: Leder av Unge Venstre siden 2017. Kun noen snaue uker igjen før han er arbeidsledig. Fra: Askøy i Vestland fylke. Bakgrunn: Har nesten en bachelorgrad i sammenlignende politikk. Har også jobbet på SFO og i matbutikk. Ble politiker fordi: I 2013 var det store demonstrasjoner over hele landet mot å sende ut asylbarn. Deltok og bestemte seg for å melde seg inn Unge Venstre samme år. Politisk familie: Nei, men hele søskenflokken er med i Venstre. Sondre er eldst, men tror ikke han var noen inspirasjonskilde. Vis mer

5. Burde elever komme inn på videregående basert på hvor de bor, eller på hvilke karakterer de har?

– Vi er for fritt skolevalg. Det vil si at det er elevenes prestasjoner som teller, ikke postnummeret. Dette gir mest makt og valgfrihet til elevene.

6. Burde vi spise mindre kjøtt i Norge?

– Ja, vi spiser mer enn det som er bra for oss selv og klimaet. Slik det er nå, er vi nødt til å importere store mengder kraftfôr. Det går på bekostning av regnskogen. For å unngå dette burde blant annet landbruket betale CO₂-avgift. Jeg spiser kjøtt selv, men burde nok spise litt mindre av det.

7. Bør vi innføre en samtykkelov?

– Ja. Dagens lovverk er altfor dårlig. Det beskytter ikke folk som er i en veldig sårbar situasjon. Det er mange tilfeller som uten tvil er voldtekt, men som dagens lovverk ikke omfatter.

8. Hvordan vil dere fjerne rasisme?

– Det er viktig å være antirasist i hverdagen og støtte organisasjoner som jobber med dette. Men jeg synes også at politikere må snakke mer positivt om innvandrere. Det har aldri gått bedre med landets innvandrere, flere lærer seg norsk og flere er i arbeid. Dette må vi snakke mer om!

9. Skal det være straffbart å bruke, kjøpe eller være i besittelse av mindre mengder narkotika?

– På ingen måte. Det var fryktelig synd at Arbeiderpartiet drepte rusreformen. Vi vil også legalisere cannabis. Det er mye tryggere å ha et weed-monopol som vi kan regulere. Da vet man hva man får i seg, i tillegg til at man ikke gir penger til kriminelle.

10. Hvordan skal flere unge komme seg inn på boligmarkedet?

– Vi vil fjerne egenkapitalkravet for førstegangskjøpere. Man må ikke ha en liten formue for å bli boligeier. Flere må også få muligheten til å få statslån i Husbanken. Samtidig er det viktig at vi demper prisveksten på boligmarkedet.

Fakta Hva betyr det? Samtykkelov: En lov som sier at sex alltid skal være frivillig.

Homoterapi: Terapi som forsøker å endre en persons seksuelle legning fra for eksempel homofil, bifil eller lesbisk til heterofil.

Abortnemnd: Et utvalg som bestemmer om en kvinne får lov til å ta abort etter uke 12 i graviditeten.

Legalisering: At noe som tidligere var ulovlig, skal bli lovlig.

Subsidiering: Hjelp eller støtte fra staten til en bedrift.

Rusreform: Man skal ikke lenger straffes for å bruke narkotika eller for å kjøpe, besitte eller oppbevare en mindre mengde. I stedet skal man få hjelp, behandling og oppfølging. Vis mer