Jonas Gahr Støre (Ap) og Knut Arild Hareide (KrF) diskuterte samarbeid i 2018.

Hvis flertallet til Støres drømmeregjering ryker, vil han trolig kunne søke støtte hos KrF. Men om han foretrekker det fremfor å samarbeide med Rødt, vil han ikke svare på.

12. sep. 2021 20:58 Sist oppdatert nå nettopp

Kan Ap-KrF-flørten oppstå igjen?

Før sommeren lå det an til soleklar seier for det rødgrønne trekløveret Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. På det meste hadde de 93 mandater til sammen på meningsmålingene. Det største spørsmålet var hvorvidt Sp ville akseptere et regjeringssamarbeid med SV.

Så sank Sps oppslutning. Og selv om SV har styrket seg, risikerer de tre at flertallet, med minst 85 mandater, ryker.

Da kan en Ap-ledet mindretallsregjering måtte samarbeide med noen andre for å finne flertall. Det trenger ikke nødvendigvis være Rødt eller MDG.

Ap-leder Jonas Gahr Støre utelukket ikke et KrF-samarbeid i 2017. Da sa han at «løsningen for å demme opp mot ytterliggående høyrekrefter i Europa ligger i et nærmere samarbeid mellom sosialdemokratene og sentrum.»

Nå velger han å forholde seg taus om et eventuelt samarbeid.

– Hvis du danner en mindretallsregjering der noen partier kommer på vippen, vil du foretrekke å forhandle med KrF eller Rødt?

– Ap arbeider for et flertallsalternativ av Ap, SV og Sp. Det er gode muligheter til at vi får til det frem mot valgdagen 13. september, sier Støre.

– Du vil altså ikke svare?

– Det er en annen måte å si det på, ja, svarer han.

Vil være konstruktive

KrF går til valg på et regjeringssamarbeid med Høyre og Venstre. Blant KrFs toppkandidater i valgkretsene er det likevel 10 av 15 som enten ville følge Hareide til venstre i 2018, eller som aldri har utelukket det. Det skrev Aftenposten lørdag.

KrFs nestleder Olaug Bollestad utelukket ikke et budsjettsamarbeid med venstresiden da hun ble spurt av NRK i sommer.

KrFs andre nestleder, Ingelin Noresjø sier at deres plan har vært – og er – å fortsette i regjering sammen med Høyre og Venstre.

– Kan det bli aktuelt å forhandle med de rødgrønne dersom de skulle søke seg mot dere?

– Skulle det bli et annet flertall, vil KrF gå i opposisjon. Der vil vi være konstruktive slik KrF har tradisjon for, svarer hun.

Noresjø stemte selv for at KrF kunne regjere med Ap og Sp i 2018.

Vil ikke utelukke samarbeid

– I prinsippet kan KrF samarbeide begge veier. Sidevalget de gjorde, viste at partiet er veldig delt, sier Berit Aalborg.

Hun følger partiet tett som politisk redaktør i Vårt Land og tidligere KrFU-politiker.

– Rett etter valget skal det mye til for at vi får se et samarbeid. Jeg vil ikke utelukke det, men tror ikke de styrer mot det nå, sier Aalborg.

Hun tror flere faktorer fremover vil kunne påvirke hvorvidt KrF åpner mer for venstresiden:

Venstres nye leder Guri Melby er mer åpen enn forgjengeren Trine Skei Grande for på sikt å samarbeide med begge sider. Det kan dra KrF i samme retning, tror Aalborg.

Hvis Senterpartiet blir stort, kan det øke muligheten for å danne en sentrumsblokk.

Rødt og Frp i vekst kan føre til en samling og styrking av sentrum. Et aksjonistisk Rødt på Stortinget kan bidra til det, tror Aalborg. På den andre siden opplever sentrumspartiene at det er mer problematisk å samarbeide med Sylvi Listhaug enn Siv Jensen, mener redaktøren.

Selv om de ikke går i regjering, tror Aalborg mange KrF-ere kan være åpne for å samarbeide om å danne budsjett med dem.

– Jeg ser ikke for meg at KrF i første runde blir med på et budsjettforlik. Men fremover i perioden er det ikke overraskende om det skjer, sier hun.

«Usannsynlig» med Venstre-samarbeid

Mens Aalborg mener at KrF kan gå i retning Ap hvis Venstre gjør det samme, ser ikke Venstre-leder Guri Melby for seg at det kommer til å skje.

– Jeg synes det er veldig lite som tyder på at en regjering som er dominert av Ap og Sp vil fremme noe budsjett som det vil være naturlig for oss å støtte. De uthuler klimapolitikken og de uthuler Europa-samarbeidet.

– Du tror det er usannsynlig?

– Ja, det er svært usannsynlig, sier hun.

Fakta KrFs retningsvalg Partiet har regjert med Høyre, Senterpartiet og Venstre, men aldri med Arbeiderpartiet. Partiet har likevel flere ganger samarbeidet med venstresiden om budsjett. I 2018 foreslo daværende partileder Knut Arild Hareide å søke samarbeid mot venstresiden, men ble nedstemt med 98 mot 90 stemmer. I VGs siste måling styrker partiet seg fra KrF fra 3,6 prosent forrige uke til 4,5 nå. Vis mer

– Uaktuell problemstilling

Sp har fremdeles ikke sagt om de ønsker å gå i regjering med SV. Deres alternativ er en Ap/Sp-basert regjering. I sommer fortalte Trygve Slagsvold Vedum om hvordan han vil kunne samarbeide med ulike partier, så lenge han får gjennomslag for saker.

SV-leder Audun Lysbakken er åpen for å samarbeide med alle partiene på rødgrønn side. På spørsmål om hvorvidt SV vil være en garantist for at en rødgrønn regjering samarbeider med Rødt eller MDG, heller enn KrF, svarer Lysbakken slik:

– Jeg ser på dette som en helt uaktuell problemstilling. Vi er fem rødgrønne partier som ønsker å skifte ut regjeringen, og det er mellom partiene som ønsker det vi må finne grunnlag for både en ny regjering og budsjettflertall i perioden som kommer, sier han.