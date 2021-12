Enighet om strømpakke på Stortinget. Kutt i januar-regningen til norske strømkunder.

SV og regjeringspartiene er enige om hvor mye staten skal dekke av nordmenns strømregning fra desember og frem til og med mars måned.

17. des. 2021 08:35 Sist oppdatert nå nettopp

– Hjelpen skal gjelde for desember-regningen og komme til håndtering i januar, sier Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Terje Aasland.

SV og regjeringspartiene har forhandlet om regjeringens strømpakke siden onsdag.

Med enigheten som ble oppnådd torsdag, vil dermed trolig strømselskapene greie å kutte allerede i januar-regningen til norske strømkunder.

Det er også oppnådd enighet om en løsning som skal sikre at også de som bor i borettslag eller sameie skal nyte godt av tiltaket. Det lå opprinnelig ikke inne i regjeringens strømpakke som ble presentert sist lørdag.

Regjeringen foreslo opprinnelig at staten skal dekke halvparten av strømprisen som overstiger en spotpris på 70 øre pr. kilowattime (kWh) fra desember i år til mars neste år. Støtten skulle gjelde forbruk inntil 5.000 kWh pr. måned.

Partiene er blitt enige om å øke stønadsgraden fra regjeringens foreslåtte 50 prosent til 55 prosent, skriver de i en pressemelding.

Omstridt nettleieordning utsettes

Regjeringens strømpakke er en lovsak. Det innebærer at den skal behandles i to omganger. For at Stortinget ikke skal måtte jobbe inn i den planlagte juleferien, må saken behandles første gang fredag eller lørdag denne uken og andre gang i det siste møtet før jul på tirsdag i neste uke.

Et annet spørsmål som har uroet mange, er den nye nettleien som skal tre i kraft ved nyttår. Den innebærer blant annet at folk som bruker mye strøm på én gang, skal betale mer i nettleie.

Den vil ikke bli tvangsinnført nå.

Lars Haltbrekken (SV) har gått sterkt ut mot å innføre ny nettleie nå. Fredag morgen sa han at SV har fått gjennomslag for at den nye nettleien ikke innføres nå. Den skal heller ikke innføres våren 2022.

Terje Aasland sa imidlertid at nettselskapene fortsatt har mulighet til å innføre ordningen selv.

Energi Norge-sjef: Ikke mulig å utsette ordningen

Sjef i Energi Norge, Knut Kroepelien, mener det er umulig å utsette den nye nettleien.

– Stortingspartiene vet utmerket godt at det ikke lenger er mulig for nettselskapene å utsette innføringen, fordi systemet allerede er teknisk på plass. Vi har lojalt innrettet oss etter det statsråden senest mandag sa til stortinget, at ordningen skal innføres, sier Kroepelien.

Han opplever det som svært vinglete og uforutsigbart at stortinget ikke støtter egen statsråd på dette området.

– Vi har således ingen mulighet til å utsette ordningen i praksis, sier Kroepelien og utdyper:

– Dette er omfattende tekniske systemer og tilpasninger i selskapenes ordninger. Vi har informert stortinget og departementet fortløpende om når det var for sent å innføre i praksis. Og det var i begynnelsen av denne uken.

– Hva betyr det nå?

– At den nye nettleien vil innføres, fordi det ikke er mulig for selskapene å reversere dette lenger.

– Vi beklager den uklarheten som har oppstått, som følge av at partiene på stortinget ikke støtter egen statsråd på dette punktet.

Midlertidig utvidelse av bostøtten

Partiene er også enige om at bostøtteordningen skal utvides. Det skal gjøre at rundt 40.000 nye mottagere skal kunne komme inn i ordningen.

I tillegg gjøres det midlertidige endringer i formuesreglene, slik at flere som eier bolig skal kunne komme inn i ordningen.

For de som allerede mottatt bostøtte, skal det nå innebære en gjennomsnittlig ekstrautbetaling på rundt 1900 kroner. For nye mottagere vil avtalen innebære en gjennomsnittlig utbetaling på 2800 kroner.

Rammetilskuddet til kommunene økes også med 200 millioner. Det skal dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser.

– Det er en god støtteordning som er blitt enda bedre, sier Aasland.