Støre setter sin lit til tredje vaksinedose

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler en offensiv for å øke vaksineringen med tredje vaksinedose. Det vil få ned innleggelsestallene på sykehusene, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det ikke kommer en ny nedstengning nå.

NTB

30. nov. 2021 08:15 Sist oppdatert nå nettopp

– Hvis det er en rød tråd i budskapet mitt, så er det at vaksinering virker, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han gjestet nyhetsmorgen på NRK tirsdag morgen.

– Det kan få ned økningen vi har sett i innleggelser, og gir god beskyttelse, sier han.

Ingen nedstengning

Klokken 10 skal Støre redegjøre for Stortinget om status og videre løp for regjeringens koronahåndtering. Et par timer senere, klokken 12, holder regjeringen pressekonferanse om nye koronatiltak.

Støre vil ikke røpe hvilke tiltak som kommer, men sier at det viktigste er å sørge for at helsevesenet er opprustet og å hindre en ny nedstengning. Til VG avkrefter Støre at det kommer en ny nedstengning nå.

– Det kan vi få til med en kraftfull gjennomføring av tredje dose av vaksinene, sier Støre.

Avfeier brede tiltak

Høyre har den siste tiden kritisert regjeringen for å være for passiv i koronahåndteringen. Samtidig har flere ordførere bedt om strengere nasjonale tiltak.

Støre mener på sin side at det viktigste er å sette kommunene i stand til å innføre lokale tiltak.

– Brede tiltak for kommuner med veldig forskjellig smittesituasjon er lite klokt, sier Støre.

– Jeg skjønner at folk er urolige når de ser at smitten øker. Men situasjonen er veldig annerledes enn for ett år siden, da det var smitte og ikke beskyttelse, sier han.

Følger med på omikron

Støre forteller at regjeringen følger nøye med på den nye virusvarianten, omikron:

– Vi må ha tiltak mot den. Det jobber vi med time for time for å beskytte oss slik at vi kan hindre og begrense spredningen hvis den kommer til Norge.

Helsemyndighetene mener det bare er et tidsspørsmål før koronavarianten omikron blir bekreftet også her i landet.