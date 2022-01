Regjeringen øker strømstøtten. Dette betyr endringene for deg.

Ap og Sp vil fremme et forslag for Stortinget om å øke strømstøtten fra 55 til 80 prosent når strømprisen overstiger 70 øre pr. kilowattime (kWt).

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil øke strømstøtten ytterligere.

8. jan. 2022 16:09 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) overfor VG lørdag.

I strømpakken som ble vedtatt før jul, var nivået på støtten satt til 55 prosent.

Samlet koster strømpakken fra desember og den nye 8,9 milliarder kroner. Økningen fra 55 til 80 prosent støtte utgjør to milliarder kroner, skriver avisen.

Den oppjusterte ordningen gjelder fra januar 2022 til og med mars og kommer for første gang frem på fakturaen som mottas i februar.

– Vi har et kraftsystem som følger nedbør, vannfylling og energisituasjonen i Europa. Det har gitt oss en ekstrem situasjon i det siste, med skyhøye priser. Markedet tar ikke sosiale hensyn, men det kan vi gjøre, sier Støre om økningen av støtten.

På spørsmål om de er blitt presset til å øke støtten etter krav fra LO og Høyre, svarer statsministeren nei.

– Dette har regjeringen jobbet med en stund nå. Vi har lyttet til folk og ser behovet for å hjelpe ytterligere, sier Støre.

Høyre positive. Rødt: Ikke nok.

Tina Bru, finanspolitisk talsperson i Høyre, skriver i en kommentar: «Det viktigste for Høyre er at folk får rask og god hjelp i en helt ekstraordinær situasjon. Vi er derfor positive til dette forslaget.»

Bru forventer at regjeringen gjør en vurdering av kostnadene for næringslivet og frivilligheten. Hun skriver også at Høyre fortsatt vil fremme forslaget sitt om en ekstra utbetaling på 1000 kroner til alle som er arbeidsledige, permitterte eller på arbeidsavklaringspenger.

SV-leder Audun Lysbakken sier at partiet vil stemme for regjeringens forslag om økt strømstøtte.

Rødt mener derimot forslaget om å øke strømstøtten til 80 prosent ikke er nok.

– Rødt foreslo å øke den til 90 prosent allerede i desember. Dessuten er terskelen på 70 øre kWt fortsatt unormal høy, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug fra Rødt til NTB.

KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad meddeler i en kommentar at det er bra at regjeringen nå legger seg på 80 prosent støtte ved strømpriser over 70 øre pr. kWt. KrF påpekte dette før jul.

Ropstad mener likevel at regjeringen ikke har forstått alvoret. KrF mener fortsatt at de høye regningene for november og desember må dekkes med 80 prosent.

Frp: – Kun litt større smuler til vanlige folk

Vanlige folk må fortsatt betale mer enn dobbelt så mye som snittprisen på strøm de siste åtte årene. Det påpeker Frank Sve, Frps energipolitiske talsperson, i en kommentar. Han mener også at regjeringen nedprioriterer støtte til industri og næringsliv.

«Staten og kraftkommunene vil trolig fortsette å håve inn ekstrainntekter på de skyhøye strømprisene, mens vanlige folk kun vil få litt større smuler tilbake igjen fra det offentlige», heter det i Sves kommentar. Han minner om at Frp i forrige uke ble nektet å fremme et stortingsforslag. Dette ville ha kompensert strømkundene med 80 prosent alt når prisen overstiger 50 øre pr. kWt.

Slik slår endringene ut

– Vi har lyttet til folks tilbakemeldinger og sørger nå for at ordningen blir styrket. Det er viktig for oss at folk skal kunne leve vanlige liv, selv om vi nå opplever helt uvanlige strømpriser. I Norge stiller vi opp for hverandre når det røyner på, skriver olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i en e-post til Aftenposten.

Slik mener hennes departement at endringene vil slå ut:

• En enebolig med årlig forbruk på 27.000 kWh vil få 2.463 kroner i stønad for januar, basert på en kraftpris på 143 øre pr. kilowattime.

• En leilighet med årlig forbruk på 11 000 kWh forbruk vil få 1.004 kroner i stønad for januar, basert på en kraftpris på 143 øre pr. kilowattime.

• Dersom kompensasjonsnivået hadde blitt stående uendret på 55 prosent, ville støtten for januar vært på henholdsvis 1.694 kr og 690 kroner, basert på en kraftpris på 143 øre pr. kilowattime.