Frode Berg: Absurd å hemmeligholde spionrapport

I et åpent brev ber spiondømte Frode Berg Stortinget om å offentliggjøre så mye som mulig av EOS-utvalgets rapport om etterretningsoperasjonen i Russland.

Frode Berg er svært skuffet over at innholdet i EOS-utvalgets rapport om etterretningsoperasjonen blir holdt hemmelig. Her sammen med NRK-journalist og forfatter Morten Jentoft. Foto: Øyvind Nordahl Næss / NTB

NTB-Bibiana Piene

1. mars 2021 11:23 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er mitt håp at den nyoppnevnte stortingskomiteen bidrar til at både jeg og andre får maksimalt innsyn i rapporten, skriver Berg i brevet.

Stortinget satte sist torsdag ned en særskilt komité som skal behandle rapporten fra EOS-utvalget, som er Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. Forsvarsdepartementets beslutning om å hemmeligholde rapporten er ett av temaene som skal diskuteres.

– Jeg ser ikke bort fra en diskusjon om grunnlaget for hemmelighold og en eventuell vurdering av om deler kan offentliggjøres, sier Dag Terje Andersen (Ap) til Klassekampen.

Stortinget kan imidlertid bare be regjeringen om å lage en ugradert versjon av rapporten.

– Absurd

– Jeg har virkelig vanskelig for å forstå at dette kan være sant. Det er helt absurd av mange grunner. For det første er jo store deler av saken allerede kjent for offentligheten, skriver han i brevet.

– Absurd er det også for meg at den som granskes, selv kan bestemme at resultatene av granskningen skal holdes hemmelig. Jeg mener at dette ikke kan være siste ord i saken. Jeg har for egen del et stort behov for å forstå det som skjedde, og det mener jeg å ha et visst krav på, skriver han videre og viser til at han er blitt lovet svar av E-tjenesten på mange av de spørsmålene han hadde ved hjemkomsten.

– Så langt har jeg ikke fått svar på et eneste ett, sier han.

Den pensjonerte grenseinspektøren ble arrestert av russisk sikkerhetspoliti 5. desember 2017. Han ble anklaget og dømt til 14 års fengsel for spionasje og tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019.

Har sett fram til rapporten

Berg har innrømmet at han jobbet for norsk etterretning, men hevder at han ikke innså rekkevidden av det han var med på og risikoen han tok gjennom sine kureroppdrag i Russland.

– Helt siden jeg kom tilbake til Norge i november 2019, har jeg sett fram til konklusjonene fra EOS-utvalget. Allerede da jeg satt i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva, fikk jeg informasjon om at EOS-utvalget var i gang med sitt arbeid. For meg var det en lettelse å høre at et uavhengig organ skulle granske den ulykksalige etterretningsoperasjonen, skriver han i brevet.

– Desto større ble skuffelsen sist torsdag da jeg fikk beskjed om at ikke et eneste ord fra rapporten blir offentlig. Så vidt jeg forstår, skal heller ikke jeg, som vel i det minste er en av partene her, få se et eneste komma eller punktum i denne rapporten.

– Vi skal heller ikke få vite om noen er å kritisere eller hva som er grunnen til hemmeligholdet, skriver han.

Forsvarer hemmelighold

Også EOS-utvalgets leder Svein Grønnern sier at utvalget i utgangspunktet ønsket mest mulig offentlighet om innholdet i rapporten.

– Vi har i flere omganger tatt opp med forvaltningen om hele eller deler av den kunne tas med i en ugradert melding til Stortinget, sa Grønnern til NTB torsdag.

Men Forsvarsdepartementet har altså valgt å gradere hele rapporten.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har forsvart hemmeligholdet etter at det torsdag ble kjent at rapporten forblir sikkerhetsgradert. Det gjelder også om det er uttalt kritikk eller ikke i rapporten.

– Det er en krevende balansegang mellom åpenhet og sikkerhet. Ved å organisere kontrollen på denne måten sikres det at EOS-tjenestene kontrolleres av et organ som er uavhengig av forvaltningen, samtidig som informasjon som kan skade rikets sikkerhet, ikke kommer ut, sa han til NTB torsdag.