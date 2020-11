Masud Gharahkhani topper Aps stortingsliste i Buskerud

Masud Gharahkhani ble valgt som Aps førstekandidat i Buskerud før stortingsvalget 2021.

Masud Gharahkhani ble valgt til Aps førstekandidat i Buskerud. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Nå nettopp

Det ble klart etter et nominasjonsmøte lørdag, melder Drammens Tidende.

– Jeg er utrolig ydmyk over tilliten. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med et sterkt lag. Sammen skal vi kjempe for Buskeruds innbyggere og sosialdemokratiet. Vi trenger en ny Ap-ledet regjering som kjemper for arbeidsfolka, sier Gharahkhani til avisa.

Hilde Birkeland i Øvre Eiker foreslo å endre nominasjonslisten slik at Lise Christoffersen, som har vært partiets andrekandidat ved de to siste stortingsvalgene, rykket opp og en kvinne toppet listen.

Forslaget fikk 11 stemmer og falt. 84 delegater sørget for flertall for nominasjonskomiteens forslag.

På andreplass står dermed Lise Christoffersen og på tredjeplass Even Rød.