Allerede torsdag kan du avgi stemme til stortingsvalget

Fra og med 1. juli kan du avgi stemme til høstens stortingsvalg. Det å tidligstemme er en mulighet for dem som ikke har anledning til å gjøre det på valgdagen eller i løpet av den ordinære forhåndsstemmeperioden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Høstens stortingsvalg er like rundt hjørnet. Allerede fra torsdag 1. juli er det mulig å tidligstemme. Samtidig er det innført krav om smittevern og avstand.

NTB

− Det er viktig for demokratiet vårt at vi gjennomfører valget på en trygg og god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Det vil være mulig å tidligstemme fra torsdag 1. juli til og med 9. august.

Det er et alternativ for dem som ikke har mulighet til å stemme på valgdagen eller i løpet av den ordinære forhåndsstemmeperioden, som starter 10. august.

Trenger man å benytte seg av muligheten til å tidligstemme, må man henvende seg til sin kommune og avtale tid, opplyser regjeringen.

− Både nasjonale og lokale myndigheter har forberedt seg godt til årets valg, så alt ligger til rette for en trygg gjennomføring. Summen av tiltakene vi har iverksatt og jobben kommunene har lagt ned, gjør at velgerne kan være sikre på at det er trygt å stemme, sier Astrup.

Valgdagen er mandag 13. september.